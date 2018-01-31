總商會促財政預算案減稅

香港總商會（總商會）促請財政司司長陳茂波在其將於2月28日發表的《財政預算案》中，以提升香港競爭力作為優先要務。

總商會於1月31日向政府提呈建議書，強調鞏固本港簡單低稅制的重要性，以及有需要取消不必要的規管。面對瞬息萬變的全球環境，政府必須採取行動，確保香港維持其比較優勢，務求在地區以至全球競爭中節節領先。總商會主席吳天海表示：「香港被公認為全球最具競爭力的經濟體之一，但我們必須保持警覺，否則我們的優勢就會日漸消失。」

長久以來，簡單低稅制一直是香港作為具吸引力的營商地點的主要因素之一。然而，隨著其他國家各自引入主要的減稅措施，香港的優勢正面臨收窄的風險。不過，香港有能力就此採取即時行動。有別於大部分競爭對手，香港的優勢是坐擁龐大且不斷增長的盈餘，政府大可加以善用。

總商會總裁袁莎妮說：「龐大的財政盈餘顯示政府取得的金錢超出所需。為了全港市民的福祉，現在是時候將部分多取的金錢交回企業和消費者手中。」因此，總商會建議政府推出短期減稅措施。在指定的三年期限內下調利得稅和薪俸稅，可把金錢直接回饋企業和中產人士，藉以推動香港的持續增長和繁榮。

檢討規管

總商會亦繼續提倡最低程度規管，讓本地企業尤其是中小企無須為遵循連串過時的規例及低效的程序，而承受額外的負擔。為此，香港建議政府成立工作小組，檢討所有現行和擬議的法例。目前，建築以至物流等業界都被不必要的行政負擔和複雜矛盾的規管要求所掣肘。吳天海說：「過度規管對任何人都沒有任何好處，更會窒礙本地企業擴展和創新。」他續稱：「商界可在這過程中出一分力，總商會亦已做好準備，樂意協助政府檢討法規，從而讓整體經濟受惠。」

總商會在建議書提出的其他建議包括：改善香港國際機場的轉運程序；允許稅務虧損轉回和集團虧損寬免；政策鼓勵設立地區總部；以及檢討評稅期。

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