立信德豪：除牌時間可延長至36個月 加快落實企業拯救程序

聯交所在去年9月刊發《除牌及其他修訂》諮詢文件中建議，將持續停牌滿24個月的上市公司除牌，並刪除有關PN17的應用指引。立信德豪對2012年至2016年被停牌的上市公司進行分析，認為應該將除牌時間延長至36個月。

立信德豪的分析發現，在調查期間被停牌的上市公司當中，有21間公司需要超過24個月才能復牌，當中有11間公司更需要超過4年時間；而在有委任臨時清盤人或清盤人的公司當中，執行重組計劃至恢復股份買賣平均需時56個月。該行非審計部董事總經理江智蛟表示，認同聯交所簡化除牌程序並為除牌設定期限，但認為該期限由現時的24個月延長至36個月更為合適，復牌後的公司市值較停牌前有大幅提升，延長時間可給予清盤人更多時間作重組計劃，尋求合適投資者。該行分析結果顯示，截至1月15日，21間上市公司的市值已較停牌前增長了近6倍。

另外，現行的PN17應用指引對除牌程度設定了3個階段，每個階段為期6個月，但在聯交所的諮詢文件中建議刪除有關指引。該行董事及專項諮詢總監楊文安認為，一旦PN17應用指引被刪除，停牌公司將很可能被取消上市資格；建議香港應該儘快落實法定的企業拯救程序。他指出，新加坡在去年已後來居上，更新了有關企業重組及跨國界破產的相關法例，反觀香港商討了20年仍無大進展，香港應該儘快採取行動以維持國際金融中心地位。

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