四維航明年2成船舶需換約 看散裝租金一年比一年好

散裝航商四維航運 (5608-TW) 在暌違 9 年後今 (25) 日召開法說會，由於已連虧 8 季，被問及明年是否有望轉盈轉盈，總經理周英朗態度相當保守，但表示，就整體散裝市況來看，研調機構看明年供給噸數僅年增 1.5%，增幅是近幾年來最少，2019 年更是負成長 0.1%，而全球景氣持續升溫帶動需求，預料明年租金將比今年好，2019 年還會更好。

四維航目前共有 65 艘船舶，其中 48 艘為自有船舶，3 艘租船，以及 14 艘代管船舶，以輕便型為主力占比為 46%，整體平均船齡 7.45 年，規劃明年淘汰約 1-3 艘船舶，暫無新增船隊計畫，待轉盈之後才會考慮增加船隊。

周英朗指出，旗下船舶約有 2 成將於明年換約，集中在明年下半年，以目前 BDI 指數來看，換約船有望達損平點，營運可望漸入佳境。

隨著今年下半年散裝景氣大幅反彈，四維航今年第 3 季 15 艘船換約後，遠洋平均租金增 18%，近洋平均增 20%，而第 4 季 6 艘船舶換約後，遠洋平均租金估增加 44%，近洋增 15%，周英朗預期，明年輕便型船舶平均租金可較今年再增 15-30%、巴拿馬極限型和卡姆薩型散裝貨船 (Kamsarmax) 增 60-70%。

另外，四維航轉投資宜蘭綠舞觀光飯店自 4 月試營運以來，合計已虧損 1.5 億元，周英朗希望盡快打開新飯店的知名度，目前國內已有不少廠商皆在此辦理教育訓練，也有部分散客，不過，住房率平均仍不到 5 成，要如何拉抬住房率並吸引國內外團客，成為明年飯店營運重點。

對於外界關注與慧洋 - KY(2637-TW) 的合作現況，四維航回應，目前關係為策略結盟，業務上已規劃好不互相競爭，在雙方合計船隊數近 200 艘的態勢下，有利共同議價大幅降低營運成本如用油、維修等。