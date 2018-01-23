任天堂新品Labo將上市 供應鏈營運加溫 旺宏股價大漲

任天堂新品任天堂實驗室（Nintendo Labo）預計 4 月 20 日開賣，台灣相關供應鏈營運可望受惠，旺宏今 (23) 日股價強漲，早盤一度觸及漲停 46 元，盤中漲幅 8.36%，持續向上挑戰季線。

旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創歷史新高，預計 1 月 31 日召開法說會，將公布去年獲利、對今年記憶體市況的看法及展望。

旺宏去年 12 月合併營收 31.25 億元，月減 4.9%，年增 49%，去年第 4 季營收 105.56 億元，季增 0.85%，創去年單季新高，受惠 NOR Flash 市況熱絡量價齊揚，加上 ROM 出貨暢旺，去年營收創下歷史新高。

旺宏第 3 季合併營收 104.67 億元，毛利率 38.4%，營業利益率 20%，稅後純益 21.23 億元，季增 245%，年增 235%，創下自 2010 年第 3 季以來、7 年單季新高，每股純益 1.2 元，連續 5 季獲利；累計前 3 季每股純益 1.67 元。

旺宏唯讀記憶體 (ROM) 與編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 都打進任天堂 Switch 供應鏈，加上任天堂實驗室將在 4 月銷售，可望進一步挹注旺宏營運，激勵今日旺宏股價開高，以 42.65 元開高後一度衝達漲停，一舉攻上各均線之上，盤中股價維持高檔，強攻季線反壓；DRAM 股除了旺宏強漲之外，華邦電 (2344-TW) 也是上漲攻勢。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：旺宏凱基 75 購 01 (065207-TW)、旺宏日盛 75 購 01 (069003-TW)、旺宏兆豐 76 購 01 (069453-TW) 等。