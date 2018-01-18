任天堂推出Switch遊戲機新玩法 股價上漲3%

1 月 18 日早晨，日本遊戲公司任天堂發布了 Switch 遊戲機的新玩法，引來遊戲圈一倍「轟動」。

任天堂此次發布的遊戲外設名為 Nintendo Labo，玩家可以將自己的 Switch 設備插到一個個形狀各異、組裝簡單的瓦楞紙盒中，Switch 將「變身」為鋼琴、釣竿、賽車、機器人…… 這讓一台設備帶來了不同的體驗。

任天堂官方宣布將推出兩款遊戲外設，在今年 4 月 20 日發售，一種是包含釣魚、彈琴等五個遊戲的 Variety Kit，售價為 69.99 美元；另一種是可以模仿機器人的 Robot Kit，售價 79.99 美元，這兩款外設均需要對應相應的遊戲才能使用。

瓦楞紙盒外設功能的實現，要歸功於 Switch 手柄上的 IR 攝影機，這個紅外攝影機可以測試景深和周圍物體的距離。外設中增加了一種鏡面反光紙板，Switch 可以通過反光感知到紙模上零件的行動，從而在配套的遊戲軟體中做出響應。以鋼琴外設為例，控制器上的紅外攝影機可以看到按鍵背面的反射條帶，當按下某個按鍵時，反光條就會進入視野，通知遊戲軟體播放正確的音符。

遊戲業內紛紛認為，任天堂此次推出的瓦楞紙盒外設創新性十足，有媒體更是直呼「任天堂重新定義了遊戲」。

Nintendo Labo 發布還直接帶動了任天堂股價的上漲，截至發稿，美股任天堂盤後股價上漲 3%。

『新聞來源／華爾街見聞』