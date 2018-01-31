LBMA：2018年是貴金屬市場戲劇性的一年

FX168 財經今 (31) 日報導，倫敦金銀市場協會 (LBMA) 周二 (1 月 30 日) 表示，對於貴金屬市場來說，2018 年可能是戲劇性的一年，因為今年的價格預測出現了重大的分歧。

根據 LBMA 一份針對 34 位貴金屬分析師的預測調查顯示，2018 年黃金均價料在 1318 美元 / 盎司，其中最高和最低預測之間相差 390 美元。 LBMA 指出，造成預測的分歧如此巨大的原因，主要是受訪分析師對美國實際利率水平、地緣政治因素以及全球經濟增長步伐當中，哪些會對金價造成更大影響的觀點不一。

在這份調查中，最樂觀的預測來自湯森路透 GFMS 的 Rhona O 'Connell，他預計金價在 2018 年將達到 1510 美元 / 盎司的峰值。同時，貴金屬分析師 Bernard Dahdah 則最為悲觀，他認為金價將跌至 1120 美元 / 盎司的低點。

然而，不僅是在黃金市場，其他貴金屬的調查預測差值也非常巨大，比如對 2018 年白銀價格最高與最低的預測之間相差 9 美元，鉑金價格的相差 518 美元，鈀金價格的預測價差更是達到 750 美元。

受訪者預計，2018 年白銀均價料在 17.81 美元 / 盎司左右。其中麥格理資本 (Macquarie Capital) 的 Matthew Turner 給出的預測值最高，達到 23 美元 / 盎司。而 Dahdah 同樣是最看跌白銀的分析師，他預計銀價年內將跌至 14 美元 / 盎司的低點。

調查顯示，受訪分析師預計 2018 年鉑金均價將在 1000 美元 / 盎司左右，其中住友公司的 Eddie Nagao 是最樂觀的人，他預計鉑金價格將觸及 1250 美元 / 盎司的峰值。而獨立分析師 Stevens Glyn 則最為悲觀，他預計鉑金將跌至 732 美元 / 盎司。

最後，受訪分析師預計 2018 年鈀金均價將達到 1080 美元 / 盎司，其中來自 Sharps Pixley 的 Ross Norman 最為樂觀，他預計鈀金將上漲至 1500 美元 / 盎司，而 Dahdah 仍舊最為看空鈀金，他預計今年該貴金屬價格將跌至 750 美元 / 盎司。