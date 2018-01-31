核導計劃燒錢 傳金正恩已花光金家秘密金庫

自由亞洲電台 (RFA) 引述接觸北韓高層的中國消息人士報導，金正恩執政 7 年屢次測試核武和導彈，已令金家秘密基金近乎枯竭，沒有充裕經費管治國家，遂謀通過參與平昌冬奧，吸引南韓振興北韓萎靡的經濟。

報導指出，一名跟處理金家秘密資金機關「39 號室」高層相熟的匿名消息人士指出，北韓歷來 6 次核試，其中 4 次都在金正恩 2011 年掌權後，還有近 20 次的導彈測試。金正恩亦做了多個跟北韓民生經濟狀况不相配的大型項目，像平壤內高層樓宇住宅區、金剛山的馬息嶺滑雪場等。

他說﹕「因為金正恩過度支出，其父金正日的非法基金所餘無幾。這使控制那班像 (狡猾的) 浣熊的北韓高層官員，並不容易。我很多時聽到他們擔心『39 號室』的資金不足。」

香港《明報》報導，「39 號室」隸屬執政勞動黨，每年通過包括販賣冒牌貨、製造毒品和國際保險詐騙等非法活動集資，估計可給領導層輸送 5 億美元至 10 億美元。

而南韓政府專家估計，北韓的核計劃方面支出達 11 億美元至 32 億美元。

此外，國際對北韓實施廣泛制裁，也使北韓財務更窘。金正恩在元旦演說中表示，2017 年經濟面對了「前所未見的障礙」。北韓最近循例在 12 月到 3 月舉行的軍事演練有較往年放緩和縮小規模現象，可能因燃料供應受限，及為參與冬奧向韓方釋出善意。

另一名中國消息人士對 RFA 說，北韓因資金緊絀，因此決定參加 2 月 9 日平昌冬奧，盼藉此改善兩韓關係，爭取對方的捐輸，作為「財政困難的突破口」。

北韓前晚突宣布取消兩韓金剛山文化聯合活動後，兩韓女子冰球隊將如期今天赴馬息嶺滑雪場集訓兩日一夜。