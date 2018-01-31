中菲行樂見歐美貨運成長 不排除全年獲利挑戰近年高點

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 去年合併營收達 172.51 億元，年增 6.76%，創新高紀錄，不過因空運運價調漲未能及時反映成本予客戶而壓縮毛利表現，展望今年，中菲行執行長林天送表示，歐美景氣表現佳均將持續推升貨運需求，樂觀看今年業績成長，法人看待，不排除中菲行有望挑戰 2016 年近年新高的獲利水準。

針對去年表現最熱絡的空運，中菲行空運部門主管指出，目前美國線維持在每公斤 110 元左右的高水準，儘管略較去年下半年回跌，但還是較去年上半年高。

林天送強調，美國經濟今年只有好沒有壞的理由，歐洲景氣也持續復甦，整體貨量成長可期，對於貨運業者而言仍可視為是樂觀的一年。

中菲行也指出，近年深耕印度市場已見成效，近日協助全球龍頭牽引機製造商馬璽達在短短 6 日內順利完成從印度清奈到美國芝加哥大型牽引機械專案運輸，展現在印度長期建立起的物流實力。

中菲行旗下 Dimerco Express (India) Pvt. Ltd. 子公司自 2012 年成立至今，觸角已涵蓋印度主要城市達 18 個據點，其中包括新德里、邦加羅爾、清奈、孟買、亞美達巴德和海德拉巴 6 個自有行銷服務據點，於「2016 印度貨運大賞」中首次被肯定為「供應鏈服務業者傑出新秀」，已成為清奈空運貨站前 5 強進口貨運承攬業者。