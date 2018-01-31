【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到外資現貨由賣轉買影響之下，使得台股小幅反彈，終場加權指數上漲 27.01 點，成交量能維持在千億元水準之上，但技術型態上有轉空的跡象，而外資在現貨部分買超 25.09 億，合計三大法人現貨淨買超 53.11 億。

《國際金融市場焦點分析》

美股指數週二延續早盤亞洲市場跌勢，其中小道瓊指數收跌 375 點，小 S&P500 指數期貨也大跌 29 點，媒體報導 Amazon、Berkshire 和 JPMorgan 發布聯合聲明，將成立一家獨立醫保公司，為各自的員工提供高品質服務，因擔憂此舉將對醫保行業產生顛覆性改變，美國醫保類股大幅下挫，再加上美債殖利率續升突破 2.71%，成為拖累美股的二大主因。

《國際商品市場焦點分析》

儘管美元再度走弱，不過市場對美國原油產量擴增的擔憂依舊造成期貨市場獲利了結賣壓湧出，晚間美股大幅下挫也加重賣壓，市場在等待週三 EIA 報告中，WTI 期價格已經連續失守 66 及 65 美元關卡；週二晚間隨著美元回落，金價一度翻紅上漲，不過在尾盤美元縮減跌幅後，金價再度回落收黑；美國大平原南部持續乾燥，小麥價格上漲的外溢效果帶動農產品市場持續反彈走高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

