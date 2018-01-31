【大行報告】廣發：口腔醫療消費需求急升 大型口腔連鎖將成未來整合方向

廣發證券發表報告稱，全國口腔健康調查數據顯示中國兒童齲患呈上升態勢；2016年口腔疾病人數6.87億，但就診人數隻有3180萬。目前口腔醫療市場規模約700-100億元，但市場滲透率仍有較大提升空間。從消費習慣看，口腔服務需求具有重複性，品牌粘性高，有助于長期消費習慣培養。

國内口腔醫療機構集中度非常低，大部分仍是5-10張牙椅規模的診所。民營機構通過不同策略擴張，開設連鎖機構，目前數量已遠超公立醫院，但大部分仍是小型診所，絕對規模和盈利水平不高。因此行業集中度提升空間大。

相對其他科室，口腔科市場化程度更高，更容易與歐美發達市場具備相似成長路徑。對比美國口腔連鎖機構，2011年美國具有200家以上診所的服務機構就超過6家，後來奧巴馬醫改加速行業發展。相對美日市場的政策限制(非營利性方面)，國内市場對于醫院營利性和民營醫療機構的政策更為友好，且醫生人力成本相對較低，因此國内連鎖的規模效益顯著好于國外。從大趨勢看，大型口腔醫院的發展前景更好，消費升級的趨勢較為明确。

風險提示：藥品降價幅度高于預期，各省藥品招标政策嚴于預期，藥品臨床試驗數據審查趨嚴，藥品、器械審評政策趨嚴。

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