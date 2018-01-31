繼「俄羅斯微信」Telegram之後 Line也開始進軍數位貨幣領域

摘要：Line 發表聲明稱，正在將業務擴展至金融服務行業，其中包括加密貨幣交易、貸款以及保險等業務。本月 10 日，該公司成立了金融服務公司，並已向日本監管層提出建立加密貨幣交易所的牌照申請。

繼「俄羅斯版微信」Telegram 發起史上最大規模 ICO 之後，Line 也宣布了進軍數位貨幣領域的計劃。

日本通訊軟體服務商 Line 周三發表聲明稱，正在將業務擴展至金融服務行業，其中包括加密貨幣交易、貸款以及保險等業務。今年 1 月 10 日，該公司成立了 Line 金融服務公司，並已向日本監管層提出建立加密貨幣交易所的牌照申請。

據彭博報導，Line 計劃在其 APP 中加入金融服務的入口，一些服務可能以獨立品牌推出。保險業務將重點開展二手物品銷售方面的服務。該公司下一步還計劃將加密貨幣業務擴張至香港和盧森堡。此外，Line 還正在考慮在一些金融基礎設施發展不夠完善的地區應用區塊鏈技術提供服務，如手機支付等。

Line 總裁兼 CEO 出澤剛還制定了未來五年公司的轉型計劃：將 Line 打造成一款集多功能為一身的通訊及娛樂服務產品，其中的重點是影音以及由人工智慧技術支持的日常服務。此外，提供金融服務還能有助於公司減少對廣告收入的依賴。

此次擴展業務範圍的聲明發布後，Line 在東京和紐約的股價均有不同幅度上漲：

「俄羅斯版微信」Telegram 目前正籌劃通過 ICO（首次代幣發行）募資 12 億美元，或成為史上規模最大的 ICO。

Telegram 這一募資計劃也迎來了多家大牌 VC 的瘋搶，英國《金融時報》稱，Kleiner Perkins Caufield & Byers、Benchmark、Sequoia Capital 等矽谷重量級風投向 Telegram 表達了參與其 ICO 的意願。

『新聞來源／華爾街見聞』