保監會：要高度關注流動性和重點公司風險、地方債務風險

2018年1月29日，保險資金運用貫徹落實全國保險監管工作會議精神專題培訓會議在廈門召開。中國保監會副主席陳文輝出席會議并作主題輔導報告。

陳文輝強調，當前保險業進入新時代，既面臨前所未有的良好外部環境，又面對嚴峻的風險挑戰，在堅定信心的同時，須進一步增強憂患意識和底線思維，牢牢把防範風險放在首位。一是黨中央為保險業和保險資金運用指明了方向，要系統深刻理解黨中央對金融工作的要求，回歸本源，服從服務經濟社會發展;找準方向，從國家戰略大局出發;穩中求進，把防範風險放在首位;深化改革，着力疏通渠道，降低成本;監管部門要守土有責，守土負責，守土盡責;要加強黨對金融工作的集中統一領導。二是當前國内外宏觀經濟運行穩中趨好，外部發展環境總體有所改善。三是保險業面臨轉型發展的機遇期，在我國經濟由高速度增長轉向高質量發展階段，保險商業化風險管理的職能和作用將進一步凸顯。四是要高度關注流動性和重點公司風險、信用風險、地方債務風險、資産負債錯配風險等突出風險，必須一以貫之做好風險防範工作。

來源：證券時報APP

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