2017年全國規模以上文化及相關産業企業營業收入增10.8%

據國家統計局1月30日公布的數據顯示，據對全國規模以上文化及相關産業5.5萬家企業調查，2017年，上述企業實現營業收入91950億元，比上年增長10.8%(名義增長，未扣除價格因素)，增速提高3.3個百分點，繼續保持較快增長。

文化及相關産業10個行業的營業收入均實現增長。其中，實現兩位數增長的行業有4個，分别是：以“互聯網+”為主要形式的文化信息傳輸服務業營業收入7990億元，增長34.6%;文化藝術服務業434億元，增長17.1%;文化休閑娛樂服務業1545億元，增長14.7%;文化用品的生産33665億元，增長11.4%。

分區域看，東部地區規模以上文化及相關産業企業實現營業收入68710億元，占全國74.7%;中部、西部和東北地區分别為14853億元、7400億元和988億元，占全國比重分别為16.2%、8.0%和1.1%。從增長速度看，西部地區增長12.3%、中部地區增長11.1%、東部地區增長10.7%，東北地區下降0.9%，但降幅比上年收窄12.1個百分點。

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