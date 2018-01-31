【異動股】芯片概念股持續走低 通富微電(002156-CN)等多股跌停

午後，國産芯片概念股持續走低，截至發稿，通富微電(002156-CN)跌停報10.41元，長川科技(300604-CN)跌停報42.53元，大唐電信(601198-CN)、國科微(300672-CN)、阿石創(300706-CN)、富瀚微(300613-CN)、遠望谷(002161-CN)、盈方微(000670-CN)等多股跌停，深南電路(002916-CN)，歐比特(300053-CN)、韋爾股份(603501-CN)、江豐電子(300666-CN)等多股跌超8%。

消息面上，縱觀這半個月來芯片概念股的走勢，呈現集體走弱的格局，每次見紅上漲之後便是連跌，比如之前的第五個交易日，紛紛開始給出業績增長的利好，但是随之而來的卻是股價下行，這期間套住了不少抄底的投資者。

分析人士認為，造成目前國産芯片概念股集體下行主要有以下幾個原因：一是上漲幅度過高，獲利資金開始兌現收益;二是“大基金”的本質是扶持産業發展而不是短期炒作股票獲利;三是大多數集成電路概念股為中小創背離市場風向。

由于每年的1月31日都是A股上市公司業績預告的截止日，近期大量公司披露年度業績預告，但部分個股出現預虧、淨利大幅預減、業績不及預期和大幅修正業績等現象;随着一波行情上來，在公布年度業績兌現之後投資者紛紛離場，相關公司股價均大幅下挫就在邏輯之中了。

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