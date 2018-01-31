人民幣中間價31日報6.3339 開年首月勁升2003個基點

新浪外匯訊 1 月 31 日，人民幣兌美元中間價報 6.3339，較上一交易日中間價貶值 27 個基點。開年首月人民幣兌美元經歷了一波強勁升勢，中間價累計升值 2003 個基點。

隔夜市場，美元指數小幅下跌，截至北京時間 07：30 報 89.2069。在美國總統特朗普發表國情咨文和美聯儲政策會議之前，投資者持謹慎態度。



申万宏源證券指出，展望今年，美元指數的變化方向仍是人民幣對美元匯率波動的主要因素之一，在當前市場對美聯儲加息預期較為充分、而歐央行仍可能超預期啟動邊際緊縮的情況下，美元指數易下難上，人民幣對美元匯率有望繼續穩中小幅升值。

國泰君安固收研究覃漢團隊認為，近期人民幣大幅升值，美元疲弱僅為外部原因，根本原因在於中國經濟企穩，貨幣和監管政策領先海外，催化劑則在於企業居民的結售匯意願增強。

中金公司梁紅等人表示，歷史上，人民幣匯率預期長期與名義增長和企業盈利密切相關，因為較高的增長和投資回報率會吸引資本流入。中國經濟基本面改善有望對人民幣匯率形成支撐。目前中國與其他主要國家的利差可觀。另外，2014 年以來，企業部門累積了大量實際意義上的人民幣 “空頭”，而近期人民幣套利成本的大幅上升可能會觸發這些 “空頭” 平倉。鑑於此，其將對 2018 年底美元對人民幣匯價預測由之前的 6.28 調整為 6.18。

新聞來源：新浪財經