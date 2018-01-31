沙國反腐風暴暫告落幕，據聞政府沒收資金逾千億美元

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，沙烏地阿拉伯去年 11 月 4 日掀起的反腐風暴近日暫時告一段落，沙國總檢察長當地時間 30 日在接受媒體採訪時表示，當局因涉貪腐傳喚的 381 人中，部分因指控證據不足被釋放，部分在與當局達成和解並繳納和解金後被釋放，另有 56 名被傳喚人員在涉貪腐調查期間被發現有其他刑事犯罪行為，已移交相關部門進行調查。總檢察長透露，涉貪腐人員共繳納和解金超過 4000 億沙國里亞爾 (約 1070 億美元)。



當地媒體報導，沙國一名高層人士 29 日曾表示，先前用於關押涉貪腐人員的利雅德里茲卡爾頓酒店目前已經騰空。去年 11 月 4 日，沙國政府成立由王儲穆罕默德領銜最高反腐委員會，並掀起席捲全國的反腐風暴，數十名王室成員、富商以及前任和現任高官被捕。



美國財經網站 MarketWatch 報導，沙烏地阿拉伯總檢察長穆吉蔔 (Sheikh Saud Al Mojeb) 週二表示，沙國政府已達成和解安排，沒收在其打擊貪腐行動中被拘押的商人和高官的逾 1000 億美元金融資產。「和解安排的估算價值目前超過 4000 億里亞爾(約 1060 億美元)，其資產形式是多樣的，包括不動產、商業實體、證券、現金及其他資產等。」



如果這一龐大的和解金額被成功追繳，對沙國政府來說將代表著一種重大的財務支援，該國財務狀況一度因油價挫跌而顯得捉襟見肘。今年，預計沙國預算赤字將會達到 1950 億里亞爾 (約 520 億美元)。另外，這對薩勒曼(Mohammed Bin Salman) 王儲來說也代表著一場政治勝利，他在去年 11 月開展這次打擊貪腐行動，當時預測最終的和解金額將可達到 1000 億美元左右。當時的行動中，數十名沙國高官和商人被捕，很多人都被軟禁在利雅德的麗思卡爾頓酒店 (Ritz-Carlton Hotel) 並接受問詢。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』