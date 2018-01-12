LINE Pay加持 台灣人壽全年網路投保業績破億元

壽險業網路投保業績大躍進，中信金控 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽去 (2017) 年在 LINE Pay 加持下，網路投保業績衝破億元關卡，達新台幣 1.3 億元，帶動台灣人壽網路投保業績較前年成長近 240 倍。

台灣人壽除與中國信託商業銀行合作，購買台灣人壽保險商品可刷中信銀行 LINE Pay 信用卡，加上挾 LINE Points 點數 (1 點等於新台幣 1 元) 回饋，掀起網路各大論壇及討論區對台灣人壽網路投保高度討論，也推升去年業績大幅成長。

在台灣人壽網路投保破億元挹注下，帶動整體壽險業網路投保業績成長，2017 全年整體網投市場有望突破新台幣 6 億元，等於光台灣人壽就占了約 6 分之 1。台灣人壽發現，中壯年男性偏愛網路投保，百萬刷手則喜好利變年金險。

根據金管會公布最新網路投保概況，2017 年 28 家產、壽險銷售件數達 82.39 萬件、保費收入 12.92 億元，較前年 51.18 萬件、5 億元分別成長 6 成及 1.58 倍。其中，壽險業網路投保受惠於開放銷售利變型年金險，帶動網路投保的保費收入三級跳，以 6.76 億元首度超越產險的 6.15 億元。

去年 14 家壽險業網路銷售保單件數 29.74 萬件，較前年同期 15.21 萬件大增 95.52％，保費收入達 6.76 億元，更較前年的 8466 萬元爆衝近 7 倍。前三大業者為富邦人壽 4.02 億元、台灣人壽 1.4 億元、國泰人壽 7184 萬元。

而網路投保的最佳進步王台灣人壽分析，有近 3 成保戶在完成投保前曾造訪網路論壇等討論區瀏覽網友分享的網路投保攻略，包括如何搭配中信銀行 LINE Pay 信用卡回饋 LINE Points 3% 點數；或是刷卡金額達 36 萬元可升級鼎極卡；或是網路投保所獲信用卡點數使用等各項討論，是一群理性且精打細算型的保戶。

去年也出現雙位數「百萬刷手」保戶，其中以來自新北市人數最多、新竹縣居次，投保比例則是男性高於女性約占 65%，整體平均年齡約 43 歲，屬於中壯年族群，顛覆一般對網路購物年齡層較低的印象。

台灣人壽「e 富保利率變動型年金保險」網路投保單筆刷卡金額最高上限為新台幣 20 萬元，2017 的「百萬刷手」保戶會利用多次投保方式累積保額，其中有最高累積投保金額達新台幣 400 萬元，若換算刷中信銀行 LINE Pay 信用卡回饋 LINE Points 點數 3%，將可拿到近 12 萬點的 LINE Points，1 點等於新台幣 1 元，也就是說相當於回饋 12 萬元。

因投保年金險最高累計金額可達新台幣 750 萬元，建議有需求的保戶可透過多次投保、分期繳的方式達成，不僅分散短期資金需求壓力，同樣可累積保額。

2018 年刷中信銀行 LINE Pay 信用卡雖已回歸 LINE Points 點數 2% 回饋，但台灣人壽已公告調升網路利變年金可刷卡型商品「e 富保」宣告利率，由 2.68% 調升至 2.74%，加上投保「e 富保」的要保人如不幸身故，還可返還所繳保費的特色，主要是以身故日年金保單價值準備金與所繳保險費取其大者返還，仍符合精打細算型網友的需求。

元大人壽也指出，在數位通路崛起及使用者習慣轉變，台灣網路投保市場日益活絡，民眾能夠透過網路購買的險種也愈來愈多元。據統計，壽險市場 2017 年 1-11 月累計網路投保銷售量約為 2.9 億，其中利變年金即貢獻了 2.2 億，保費佔比高達 76%，旅平險銷量 5700 萬居次，保費佔比 19%，顯見網路投保已成為民眾另一個選購保險的新平台。

元大人壽近日也推出網路專屬的利變型年金商品「鑽金利率變動型年金保險 (甲型)」，要幫年輕小資族累積更多資產。元大人壽表示，這張商品繳費方式為躉繳、最低 1 萬元即可投保，不需透過業務員，只要利用網路便能投保。