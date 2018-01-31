股匯不同調新台幣早盤止貶回升觸29.218

受到美股重挫拖累，台股今（31）日開跌，但由於美元指數小跌，韓元兌美元反彈，新台幣兌美元早盤也止貶回升，但升幅仍有限，來到 29.218 元、升值 2.2 分，目前在 29.22 元震盪。

在美國總統川普發表國情咨文和大量企業財報及經濟數據公布前，美股連續 2 天重挫，其中道瓊工業指數終場下跌 362.59 點，跌幅 1.37%。收在 26076.89 點。台股今日開盤下跌 22.42 點，加權股價指數以 11054.36 點開出，並一度觸 11007.89 點、跌近 70 點，隨後跌幅收斂，甚至一度翻紅，目前則下跌 20 餘點。

國際匯市部分，由於市場靜待美國總統川普的國情咨文演說及美國聯準會的政策會議結果，加上美國周五也將公布的非農就業報告，美元指數小跌，韓元早盤一度回升至 1069.4 韓元兌 1 美元，目前在 1072.55 韓元兌 1 美元，日圓盤中來到 108.66 日圓兌 1 美元，目前在 108.89 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價 6.3339 元，較前一交易日中間價貶 27 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，雖然台股走跌，但在美元回跌、韓元彈升下，新台幣美元今日早盤止貶回升，以 29.229 元、升值 1.1 分開出後，進一步觸 29.218 元、升值 2.2 分，但由於台股跌，新台幣升幅有限，目前在 29.22 元震盪。

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