17歲成立IKEA 創辦人坎普拉德逝世 避稅和納粹身份受爭議

瑞典宜家家居 (IKEA) 昨(28)日宣佈，創辦人坎普拉德 27 日在瑞典南部的寓所逝世，享壽 91 歲。

香港《文匯報》綜合外電報導，坎普拉德 (Ingvar Kamprad)1926 年生於瑞典南部農民家庭，17 歲時成立宜家家居，1950 年代起售賣傢俬。他 1956 年發明組合式傢俬，節省空間及成本，結果大受歡迎，宜家家居隨後逐漸擴展至全球，坎普拉德多次登上富豪榜，估計資產達 6100 億瑞典克朗。公司名稱 IKEA 由其個人名字、村落名稱開首字母組合而成。

為了逃避瑞典的高稅率，坎普拉德先後移居丹麥和瑞士，隨着年事漸長，2013 年宣佈退出宜家董事局，業務交由 3 名兒子接手，翌年返回瑞典享受退休生活。

坐擁巨富沒改變坎普拉德的節儉性格，他會在市場關門前才購物，出國時更會乘坐廉價航空。然而他對繳稅同樣吝嗇，1970 年代先後移居丹麥及瑞士，避免在瑞典繳付高稅率。國際調查記者同盟 (ICIJ)2014 年公開盧森堡的稅務文件，揭發宜家轉移資產以避稅，歐盟委員會去年宣佈，調查宜家在荷蘭的避稅行為。

此外，瑞典傳媒 1998 年揭發坎普拉德與瑞典納粹領袖恩達爾往來密切，他承認過去受支持希特勒的祖母影響，曾是極右組織「新瑞典運動」成員，並多次出席該黨會議。坎普拉德在 1999 年的自傳中形容這是一生中「最大的錯誤」，並向公眾道歉。2011 年答應捐出 10 億英鎊圖息眾怒。

1956 年，宜家家居率先推出扁平包裝家俬，成為轉捩點。坎普拉德表示，這種節省運輸和倉儲成本的包裝靈感，源於一次他看見職員把桌腳拆下，以把貨品裝進顧客的車上。

宜家家居目前在全球有 403 分店、19 萬僱員，每年銷售額約 380 億歐元，坎普拉德去年身家估計達 373 億歐元。他曾在 2004 年登上全球首富寶座。