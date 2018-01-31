萬科(02202-HK)獨董劉姝威再怼寶能：杠杆達2倍 質問相關方是誰?

萬科(02202-HK)獨立董事劉姝威今日（1月31日）再度表示，钜盛華作為委托人的七個資産管理計劃的杠杆達到2倍，屬于高杠杆資金。這部分違規資金正是目前金融市場着力清理的。證監會頒布2016年7月18日起施行的《證券期貨經營機構私募資産管理業務運作管理暫行規定》為清理已經進入證券市場的違規資金提供了法規依據。

劉姝威稱，“相關方”是誰?沒有證券監管機構的批準，誰有權力“延長前述資管計劃清算期”?這些行為符合哪些法律法規和規定?為什麽沒有依法公告“延長前述資管計劃清算期”?甚至連萬科管理層都不知道，直到《給證監會并劉士餘主席的信》公開發表後才被迫透露。為什麽有這麽大的膽量?

此前，劉姝威曾發出公開信，劉姝威稱“寶能系”旗下的钜盛華通過九個資管計劃合計持有萬科10.34%股權，其中七個資管計劃已于2017年末到期，加之上述資管計劃中钜盛華均動用了兩倍杠杆，故根據《證券期貨經營機構私募資産管理業務運作管理暫行規定》相關規定，劉姝威請求監管部門命令钜盛華將已經到期的七個資管計劃(持股比例6.9%)立即清盤，不得續期。

寶能集團1月30日通過萬科A(000002-CN)發布相關澄清公告稱，钜盛華經過與相關方充分溝通協商，各方已就钜盛華作為委托人的九個資管計劃分别簽署了補充協議，就延長相關資管計劃清算期相關事項做出了約定，且上述行為符合現行法律法規及相關規定。

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