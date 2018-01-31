中國深海養殖股「獐子島」扇貝瘦巴巴 4.2萬名股東再度踩雷

每日經濟新聞報導，中國的深海養殖股獐子島 (002069-CN)30 日晚間發布的一則預虧 5 億人民幣的公告，再次上演了「扇貝逃跑」的戲碼，公司的 4.2 萬名股東可能要付出真金白銀的代價。

獐子島股價

綜合中新網、上海證券報報導，1 月 30 日晚間，獐子島突發公告稱，公司的蝦夷扇貝出現存貨異常，同時受底播蝦夷扇貝肥滿度下降等因素影響， 可能對這些存貨計提跌價準備或核銷處理， 公司預計 2017 年全年虧損 5.3 億至 7.2 億人民幣。鑒於盤點及相關減值測試工作正在進行中，具體金額尚存在不確定性，為避免引起公司股價異常波動，獐子島申請 31 日開市起停牌，並預計在 2 月 5 日之前 披露盤點結果並復牌。

據反做空研究中心報導，獐子島位於遼寧省大連市，原本是幾家合作社，因擅長養殖蝦夷扇貝，成為中國 A 股的一家上市公司，主要從事水產品養殖、捕撈、銷售，以及進出口等業務。

在中國的資本市場，獐子島是赫赫有名的，其名聲的來源，其實主要是他們養的蝦夷扇貝會跑。 自 2006 年 9 月底上市至今，獐子島上市的 12 年裏，曾有兩年（2014 年和 2015 年）因為扇貝跑路而出現巨虧，分別虧損 11.89 億人民幣和 2.43 億 人民幣。每一次都把投資者驚出一身冷汗。2018 年 1 月 30 日，獐子島的扇貝又密謀再次出逃。

據報導 ，獐子島 昨晚發布的業績修正公告稱，目前發現部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常，可能對這些存貨計提跌價準備或核銷處理，相關金額將全部計入 2017 年度損益。

據公告，導致公司業績大幅波動的還有其他因素：2017 年四季度，受底播蝦夷扇貝肥滿度下降，境外扇貝產品衝擊國內市場，對公司扇貝類產品的收入、毛利影響較大，底播蝦夷扇貝收入及毛利下滑，部分庫存扇貝類產品出現減值；以及匯率波動對海外公司和出口業務造成沖擊，導致公司第四季業績與原業績預測偏差較大。