時碩明日起競拍 底價為55.56元 2月上旬上市

專業精密金屬加工零組件廠商時碩工業 (4566-TW) 為配合初次上市前辦理現金增資發行新股 6000 張，其中 4080 張採競價拍賣，競價拍賣將從明 (16) 日起至 18 日止，競拍底價 55.56 元，1 月 22 日上午 10 點開標，預計 2 月上旬正式掛牌上市。

時碩 2014-2017 年間已連續 4 年營收成長率超過 20% 以上，去年合併營收 33.35 億元，年增 24.65%。

時碩去年前 3 季受惠高田安全氣囊召回訂單增加，加上中國大陸大舉投資晶圓廠推升半導體設備需求持續上升，前 3 季稅後純益 1.56 億元，每股純益 (EPS) 攀升至 2.71 元，已賺贏去年全年。

時碩擁有先進加工設備，因應多種產品，採非單一製程，結合材料開發，壓鑄、冷熱鍛及脫臘鑄造，訴求為增值型、全方位的金屬加工廠和客戶全方位解決方案的提供者，主要產品應用於汽車零組件、工業應用和航太產業。

目前時碩客戶多為國際知名大廠，其中安全氣囊類零組件客戶有 Autoliv、Takata、KSS；燃油傳動類零組件客戶有 Litens、BorgWarner、Eaton、Mahle、Hutchinson 等；工業應用類零組件客戶有 Emerson、Parker、京鼎精密、Fox、Gates；以及航太類零組件客戶有 UnitedTechnologies、Meggitt 等。