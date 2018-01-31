中國工信部：今年6月確定5G首版國際標準 研發近預商水平

中國工業和信息化部總工程師張峰昨 (30) 日表示，今年是 5G 標準確定和商用產品研發的關鍵一年。國際標準組織 3GPP(第三代合作夥伴計劃) 將於今年 6 月份完成 5G 第一版本國際標準，而中國的 5G 研發試驗已經進入到第 3 階段，將推動 5G 系統設備基本達到預商用水平，向成為全球第一個 5G 國家邁進。

香港《文匯報》報導，張峰當天在介紹 2017 年工業通信業發展情況時表示，5G 當前正處於標準確定的關鍵階段，國際標準組織 3GPP 將於今年 6 月份完成 5G 第一版本國際標準。中國於 2016 年初就率先啟動了 5G 研發和試驗。工信部 1 月召開了第 3 階段規範發佈會，向參與的企業頒發了「課本」和「考試大綱」，標誌着中國對 5G 的研發試驗正式進入了第 3 階段，將推動 5G 系統設備基本達到預商用水平，並為後續 5G 規模試驗和手機入網檢測奠定一個良好基礎。

「我們鼓勵企業包括國外的一些合作夥伴，積極參與 5G 的研發和試驗。」張峰指出，現在除了中國的製造商，一些國際製造商比如愛立信、上海諾基亞貝爾等，都在積極地參與。工信部也將引導產業界按照研發的規律，快速穩妥地協同推進 5G 發展。

張峰強調，在國際合作方面，中方秉承開放、包容、合作、共贏的理念，一直在倡導 5G 形成同一個世界、同一個標準。

截至 2017 年末，中國 4G 用戶近 10 億戶，滲透率達 70%，超過發達國家平均水平。中國工信部的數據顯示，2017 年，中國固定寬頻用戶普及率達到 72.5%。全國建成 125 個大型、超大型數據中心，雲計算關鍵領域取得突破，部分指標達國際先進水平。

信息服務方面，去年全年，中國電信業務總量增長 76.4%，電信業務收入增長 6.4%，移動數據及網絡業務增長 26.7%，全年月戶均移動網絡接入流量達到 1,775MB，是上年的 2.3 倍。

據張峰介紹，中國上市網絡企業營收連續 6 年增速都超過了 40%，預計 2017 年全年會達到 1.4 兆元 (人民幣，下同)，總市值突破 9 兆元，估值過 10 億美元的「獨角獸」企業達 58 家，數量居全球第 2 位。

「中國網絡與消費領域深度融合，培育內生增長動力，電子商務、移動支付、共享經濟引領全球。」張峰表示，截至去年 10 月底，中國網絡零售額已超過 5.5 兆元，增長 34%；移動支付交易規模近 150 兆元，居全球首位；網約車日均訂單數超 2500 萬，共享單車用戶規模超 3 億。「未來，我們將積極順應人民群眾的新期待和數字經濟的新浪潮，繼續加快網絡強國建設步伐。」

據上周末媒體曝光的美國國安委員會機密文件顯示，美國國家安全官員提議聯邦政府接管本國的部分行動網路，認為美國應該建一個集中化、全國性 5G 網路，在 3 年之內建成，以應對中國竊聽和壟斷。不過遭到美國聯邦通信委員會主席及全美無線通信行業組織的反對，他們認為應奉行自由市場政策。