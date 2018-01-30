國家安全牌失靈？美通訊業、監管機關均抵制5G國有化

摘要：無論是川普任命的美國聯邦通信委員會主席，還是全美無線通信行業組織，都反對政府建設營運全國 5G 網路，認為應奉行自由市場政策。此前媒體稱，美國國家安全官員提議建國有 5G 網，後媒體稱此建議已過時。

至少在 5G 網路國有化問題上，美國的國家安全可能不是最有力的決策理由。

29 日本周一，川普任命的美國聯邦通信委員會（FCC）主席 Ajit Pai 發布聲明，反對任何政府對 5G 網路的控制，認為無線網路行業處在最適合推動創新投資的階段。

Pai 在聲明中表示：「我反對有關聯邦政府建設和營運全美 5G 網路的任何計劃。聯邦政府若有任何打造 5G 網路的努力，都會成本非常高，而且會適得其反，偏離我們需要幫助美國贏得 5G 未來的政策。」

美國行業組織——美國無線通信和網路協會（CTIA）的總裁兼 CEO Meredith Attwell Baker 也在聲明中表示，無線行業一致認為，贏得 5G 競爭是全國的當務之急，政府應該尋求讓美國行業已經贏得 4G 競爭的自由市場政策。

美國四大無線營運商大多拒絕予以置評，只有 AT&T 對美國媒體 Axios 表示，雖然不可能針對有關 5G 的提議特別評論，但致力於 5G 業務的私營部門「已經處於正軌。」

讓 FCC、CTIA 和業內企業反應強烈的上述國有 5G 網路提議可能源於國家安全的擔憂。

本周一稍早，新浪科技報導援引美國媒體消息稱，機密文件顯示，美國國家安全官員提議聯邦政府接管本國的部分行動網路，認為美國應該建一個集中化、全國性 5G 網路，在 3 年之內建成。

報導提到，還有美國官員消息源稱，5G 網路國有化選項目前只是在美國政府較低的層面進行討論，提交給川普本人考慮還需要 6-8 個月的時間。

Axois 此後稱，反對上述提議的人擔心，它可能導致政府更多的監控，也可能無法保證自由的企業競爭，還有人擔心，一旦政府控制關鍵的通信網路，言論自由可能受到威脅。

美國科技網站 Recode 此後援引白宮消息稱，上周末媒體曝光的美國國家安全委員會備忘錄文件過時了，而且全國性 5G 網路計劃只是一個職員提出的，不屬於即將宣布的重大政策聲明，可能永遠也不會成為正式政策。

『新聞來源／華爾街見聞』