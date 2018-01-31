【盈喜】伊泰煤炭(03948)料去年度淨利潤升150%

伊泰煤炭(03948-HK)公布，根據集團截至2017年12月31日止年度未經審核管理賬目顯示，集團預期截至2017年12月31日止年度歸屬於公司股東的淨利潤將為50億元(人民幣.下同)左右，較截至2016年12月31日止年度之同期數字增加150%左右。本集

集團預期截至2017年12月31日止年度歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤，較截至2016年12月31日止年度之同期數字預計增加31.32億元左右，同比增加168%左右。截至2016年12月31日止歸屬於公司股東的淨利潤約為19.85億元，每股收益為0.61元，歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為18.63億元。

公司認為本期業績預計增加的主要原因是本期內：隨著國家供給側改革和淘汰落後產能政策的深入實施，煤炭供需狀況持續改善、市場回暖，煤炭價格大幅上漲，進一步導致公司2017年噸煤利潤高於上年同期水平；公司根據煤炭行業釋放先進產能等調控政策合理組織生產，並伴隨新建塔拉壕煤礦的投產，導致本公司2017年的煤炭產量較去年同期水平大幅提高；及隨著內蒙古伊泰集團所控股的紅慶河煤礦的投產，公司可根據與伊泰集團所簽訂的《避免同業競爭協議》代銷紅慶河煤礦所產出的煤炭，導致公司2017年煤炭銷量實現大幅增長。

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