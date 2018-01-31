大生農業金融(01103-HK)訂3份保理合約

大生農業金融(01103-HK)公布，1月29日，公司間接非全資附屬公司瑞盈保理與湖北子由國際貿易有限公司訂立兩項保理協議，據此，瑞盈保理已同意向子由提供本金總額為8092萬元人民幣(相等於約9710.4萬港元)之應收保理服務賬款。根據保理協議A，瑞盈保理已同意向子由提供本金總額不超過2.4億元人民幣(相等於約2.88億港元)之應收保理服務賬款。

1月30日，瑞盈保理與浙江天考國際貿易有限公司訂立四項保理協議，據此，瑞盈保理已同意向天考提供本金總額為1.52億元人民幣(相等於約1.829億港元)之應收保理服務賬款。根據保理協議B，瑞盈保理已同意向天考提供本金總額不超過3.039億元人民幣(相等於約3.647億港元)之應收保理服務賬款。

1月29日，瑞盈保理與上海國貨貿發控股有限公司訂立兩項保理協議，據此，瑞盈保理已同意向國貨提供本金總額為7225萬元人民幣(相等於約8670萬港元)之應收保理服務賬款。根據保理協議C，瑞盈保理已同意向國貨提供本金總額不超過2.798億元人民幣(相等於約3.357億港元)之應收保理服務賬款。董事認為，保理協議乃按正常商業條款及於集團一般及日常業務過程中訂立。

鑒於保理協議乃於瑞盈保理一般及日常業務過程中進行，並將於各自融資期間賺取可觀利潤，而且乃按正常商業條款訂立。

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