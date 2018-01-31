一年漲66%！這檔美股人工智慧ETF開啟「瘋狂吸金」模式

摘要：從開年至 1 月 26 日這不到一個月的時間內，那斯達克上市的一隻名為 Robotics & Artificial Intelligence Thematic（BOTZ）的 ETF 就吸引了 6.59 億美元的資金。過去一年以來，這隻 ETF 回報率高達 66%，近一個月以來回報率為 15%。

在科技投資熱潮下，雖然區塊鏈相關 ETF 受到追捧，但更有「吸金能力」的是人工智慧 ETF。

從開年至 1 月 26 日這不到一個月的時間內，那斯達克上市的一隻名為 Robotics & Artificial Intelligence Thematic（BOTZ）的 ETF 就吸引了 6.59 億美元的資金。

再看看這隻 ETF 在 2017 年的表現，你就不會驚異於如今它為什麼如此有魅力了。過去一年以來，這隻 ETF 回報率高達 66%，近一個月以來回報率為 15%。

目前這隻 ETF 管理的資產規模為 24 億美元，成立於 2016 年 9 月。推出 BOTZ 這隻 ETF 基金的是 Global X 基金公司，連該公司一位研究主管 Jay Jacob 都表示，對於這麼好的成績自己也感到很驚喜。

BOTZ 的重倉股中包括日本發那科、日本基恩士、美國英偉達以及直覺外科公司等在 AI 和機器人領域較為領先的公司。從這隻 ETF 所持股票的企業所在地來看，日本占據了 50%，歐洲占比 15%。

另一隻專注於人工智慧的主題 ETF ROBO 表現也不遜色，同期內有 2.2 億美元資金流入。過去一年內，這隻 ETF 回報率也相當高，達到 51%。

對於主題 ETF 基金（thematic ETFs）來說，一個月內有超過 6 億美元湧入是一個相當高的水平了。但目前市場中出現的一個趨勢就是，主題 ETF 開始越來越受歡迎。

而且這些主題 ETF 的投資者多數都是年輕人，據 CNBC 報導，一份調查顯示，80% 的千禧一代（Millennials）都表示他們對主題 ETF「非常」或「極度」感興趣。

美國股市在經歷了一大輪牛市之後，許多投資者會認為股價偏高，而在經濟增長強勁但周期接近尾聲的背景下，投資者們開始越來越青睞 ETF。其中，區塊鏈、人工智慧、機器人等主題尤其受歡迎。

華爾街見聞此前文章提及，兩隻上市僅一周的基於區塊鏈主題的 ETF——BLOK 和 BLCN 已經吸引了 1.8 億美元資金，成交量也遠超其它 ETF。

『新聞來源／華爾街見聞』