【復華投信】元月行情助攻 全球股票基金績效靚



IMF 上調今 (2018) 明兩年全球經濟成長率達 3.9%，創 7 年來新高，加上企業財報報佳音，帶動全球股市上演亮麗的元月行情。投信法人認為，由於全球景氣持續正向發展，建議仍可偏多操作，並聚焦物聯網. 智能車等新科技應用、新興市場消費升級及智慧醫療等主題投資機會，或透過全球股票型基金掌握各產業投資亮點。

也因為市場牛氣沖天，據 EPFR 統計，近 1 周市場淨流入全球股票型基金逾上百億美元；新興市場基金淨流入金額更創 5 年來新高。受各市場指數推升，全球股票型基金表現亦不遑多讓，開年以來最高報酬逾 1 成。

Lipper 統計 (截至 2018/1/30)，投信發行的全球股票型基金中，今年來以復華全球大趨勢基金上漲逾 1 成最突出，其餘安聯全球生技趨勢、復華全球物聯網科技、群益全球關鍵生技基金及第一金全球機器人及自動化產業等排名居前之基金績效亦有 7-9%，分析這些基金部位配置主要以資訊科技、內需消費及醫療相關產業為主。

復華全球大趨勢基金經理人黃壬信表示，預估 2018 年經濟擴張趨勢持續，隨各項新應用發展將提供科技產業新的成長動能，以物聯網領域來說，目前各產業都在積極投入物聯網建置工作，其中又以製造業、運輸及物流、公用事業等基礎建設需求最為龐大，此外 5G 將有機會在 2019 年開始商業化，預料將創造下一個趨勢的開端，也將是產業布局亮點。

黃壬信指出，川普稅改降低企業海外獲利匯回稅負，吸引大型製藥、生技公司將海外所得匯回，資金可能用以併購與回饋股東，對生技股是一大利多；中國、印度等新興市場因帶動的經濟景氣復甦、勞動人口及收入增加帶動的消費力道及消費升級題材仍將持續發酵，建議可透過全球股票型基金掌握趨勢商機及各國投資題材紅利，降低單一產業及中度風險。

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