達沃斯演說 川普：自由貿易不能建立在「剝削他國」之上

美國總統川普 (Donald Trump)，週五 (26 日) 在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表演說。他強調，美國拒絕容忍不公平貿易，「自由貿易不應建立在『剝削其他國家』之上」。

川普強調，他持續追求「美國優先」(America First) 理念，但「美國優先不代表『美國孤立』(America alone)」，美國強大的經濟力量，將同時帶動其他國家成長。

川普說，美國的經商環境相當「好客」，這點從大規模減稅政策，便可窺知一二，「現在是把你的事業、投資，帶往美國的最佳時機。」

川普認為，他的成就，讓美國經濟更加強大，希望外資能持續進入美國。

但他同時對其他國家示警，要求各國別試圖以自由貿易之名，行剝削他國 ("exploit" other nations) 之實，因為「掠奪性的手段，只會扭曲市場，美國拒絕容忍不公平貿易，我們不會對此視而不見。」

川普指出，如果某些國家，總是用犧牲他國利益的方式，來進行所謂的自由貿易，「我們就不可能擁有真正自由、開放的貿易。」

川普是 WEF 創立以來，第 2 個親自出席的美國總統 (第 1 人是柯林頓)，在成為總統前，川普從未受邀前往 WEF。

川普出發前，在推特發文稱，「我即將前往瑞士達沃斯，告訴全世界美國有多偉大，我們的經濟蓬勃發展，我的各項作為，使之好上加好，美國終將再度獲勝！」