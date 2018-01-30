1/30需要知道的五件事 全球股市齊下跌 港股創一個月最大跌幅

全球股市齊齊下跌，港股創一個月最大跌幅

周二，全球主要股市全線調整。美國標普 500 指數收跌 0.67%，創近五個月最大單日跌幅，報 2853.53 點。道指跌超 170 點。日本股市收跌 1.4%。上證綜指跌 0.99%，報 3488.01 點。香港恆生指數收跌 1.1%，創一個多月最大跌幅，報 32607.29 點。

本周，聯準會將召開議息會議，川普周二晚間將發表上任後的首份國情咨文，可能表達強硬貿易立場，科技股下跌拖累，美元連續第二日上漲，以及投資者獲利了結，都是造成全球主要股指下跌的原因。

央媒評論：美國政策並不會出現大幅度轉變 警惕「美國優先」轉向貿易領域

人民日報海外版和經濟參考報周二均刊發評論，稱美國政策並不會出現大幅度轉變，應警惕「美國優先」轉向貿易領域。

川普在達沃斯論壇重申「美國優先」，且美國將公布對中國知識產權制度進行的調查結果，不斷引發外界對美國貿易保護主義的警惕。

2 月 1 日起，廣州首套房房貸利率可能也要上調了

南方都市報援引按揭仲介報導稱，四大行從 2 月 1 日起對廣州地區無房或有房已結清的住房按揭利率上浮 10%；對有房貸的二套房購買者，利率上浮 20%。某國有大行廣州地區相關負責人確認有上調房貸利率的意向。

攔住了房價輪番暴漲，卻擋不住銀行大幅度上調房貸利率。近期，南京、合肥、蘭州、溫州、青島、天津、武漢、杭州等多個城市首套房及二套房貸款利率普遍上浮，且幅度多達兩位數。

王健林對賭四巨頭：萬達商管要在 2023 年 11 月前上市

萬達在引入騰訊、蘇寧、京東、融創共計 340 億元戰略投資的同時，與他們簽署了新的對賭協議，將萬達商業的最晚上市時間推遲了五年。

王健林此舉一箭三雕：既解決了 H 股退市時的對賭協議的償付問題，又能推進萬達商業在 A 股上市，還能聯合電商巨頭進軍新零售。

戴爾恐被反向收購 或為科技界史上最大規模交易

美國媒體 CNBC 報導稱，戴爾有可能被控股公司 VMware 反向收購，將創出 IT 界史上最大規模。

上周五傳出消息稱，戴爾正在一系列上市方案，包括直接申請上市，或者通過與其控股的上市公司 VMware 合併來間接上市。一旦上市成功，將造就新的科技巨頭。

蘋果第四季利潤至少為 190 億美元，料創歷史紀錄

蘋果公司將於本周四發布財報，預計利潤將達到 190 億美元以上，打破新的歷史記錄。

目前華爾街對蘋果公司今年第一季的收入前瞻預期非常高，在 660-690 億美元區間。如果蘋果公司令人失望，那麼疊加最近分析師唱衰 iPhoneX 出貨量預期、下調蘋果目標價，蘋果公司股價可能下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』