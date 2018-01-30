美國12月核心PCE月增0.2% 符合預期

聯準會最關注的通膨指標在 2017 年底表現溫和。

美國 12 月 PCE 物價指數月增 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%。

美國 12 月 PCE 物價指數年增 1.7%，預期 1.7%，前值 1.8%。

剔除食品和能源價格的核心 PCE 物價指數月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%。

核心 PCE 物價指數年增 1.5%，預期 1.5%，前值 1.5%。

過去一年，美國通貨膨脹率從 1.8% 下降到 1.7%，核心通膨率持平於 1.5%。

美國 12 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.4%，持平預期，前值 0.6% 修正為 0.8%。實際個人消費支出 (PCE) 月增 0.3%，略低於預期的 0.4%，前值從 0.4% 修正為 0.5%。

去年美國人能夠消費更多，部分原因是收入的增加。美國 12 月個人收入月增 0.4%，略高於預期的 0.3%，以及前值（0.3%）。去年全年個人收入增長 3.1%，為 2015 以來最大增幅。

與此同時，美國家庭拿出了更多的積蓄用於支持消費。去年第第四季，美國人以近兩年來的最快速度增加了開銷。家庭儲蓄率降至 2.4%，為 2005 以來的最低水平。

統計顯示，美國人花更多的錢購買大件物品，比如新車和卡車。由於油價上漲，消費者花了更多的錢來加油，寒冷的天氣則意味著更高的水電費。他們還把更多的預算用於外出就餐。

整體來看，美國通膨率仍低於聯準會設定的 2% 目標。如果 PCE 指標突破 2%，央行可能更積極地提高利率。較高的借貸成本可能會對經濟造成衝擊。

據 CME Fedwatch，聯邦基金期貨表明交易員預計三月升息機率由 75% 升至 78%，預計全年升息 4 次機率由 10% 升至 27%。

美國經濟數據過後，主要資產價格暫時波動不大。

『新聞來源／華爾街見聞』