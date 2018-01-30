JAB是誰？從奶粉、保險套、到咖啡和汽水你都逃不了

Krispy Kreme 甜甜圈母公司，盧森堡控股公司 JAB Holding 旗下的咖啡膠囊商 Keurig Green Mountain (KGM) 將以 187 億美元的金額併購美國大型飲料商 Dr. Pepper (DPS-US) 的 87% 股份。

DPS 股價於週一 (29 日) 收盤上漲了 22.41% 來到每股 117.07 美元。

Dr Pepper 股價日線趨勢圖

Dr. Pepper 為美國最早創立的汽水飲品，於 1885 年問世。旗下的品牌包含了去年以 17 億美元併購的 Allied Brands、Schweppes、及美國七喜 7up 汽水的販售權。

Dr. Pepper 品牌 / 圖：Dr. Pepper

Allied Brands 品牌 / 圖：Allied Brands

KGM 原本為販售咖啡膠囊及膠囊機，屬雀巢 Nestle Nespresso 的低價競爭者，為美國第 1 大膠囊咖啡商。

販售的咖啡口味多達 530 種以上，而最暢銷的為 Green Mountain 的早餐綜合口味 Breakfast Blend。KGM 於 2015 年 12 月被控股公司 JAB 以 140 億美元的價格併購。

Keurig Green Mountain 品牌 / 圖：Keurig Green Mountain

JAB 集團創立時間超過了 100 多年，由 Reimann 家族控股。目前旗下的公司包含了 Krisy Kreme 甜甜圈、KGM、Panera 麵包餐飲店、及擁有杜蕾斯保險套 Durex 和嬰兒食品公司美贊臣 Mead Johnson 的 Reckitt Benckiser (RB-LON)。

JAB 旗下品牌 / 圖：JAB

JAB 併購案 / 圖：彭博

據了解，這次 KGM 以 18.7 億美元的併購價格將買下 Dr. Pepper 的 87% 股份使 13% 股份為零售股東持有。併購價將給予 Dr. Pepper 股東每股 103.75 美元的現金，及未來 Dr. Pepper 股東股利每股 0.6 美元。JAB 控股希望保持 13% 的持股獨立以維持流動的浮率，提升未來其他併購案的融資速度。

新公司將以 Keurig Dr. Pepper (KDP) 為名，執行長由 Keurig 的執行長 Bob Gamgort 擔任，前 Dr. Pepper 執行長 Larry Young 將擔任執行總監一職。

KDP 將保持現有運營的獨立性，新公司預計年營收為 110 億美元，為全美第 3 大飲料公司，落後於年營收 410 億美元的可口可樂公司 Coca Cola (KO-US) 及百事可樂公司 Pepsi (PEP-US)。

KDP 提道飲料市場變動性快，希望合併後成為一個「完整飲料解方」專家，把 Dr. Pepper 的實體通路與 Keurig 的網路通路做結合。

KDP 的債務將達 166 億美元，大概是市值的 4.5 倍，有望合併後節降 6 億美元成本。執行長 Gamgort 對此看法樂觀，提道 Keurig 原債務為 5.5 倍，但目前已降至 2.7 倍，希望新公司 KDP 可在 3 年內把債務降至 3 倍以下。

在訪問中，Gamgort 及 Young 都認為咖啡為成長最快速的飲料類別，雖然未來有望販售瓶裝咖啡，但汽水營收可維持公司的基本盤。Gamgort 提道 Keurig 進入美國家庭的比率已達 20%，而這個數字有望在未來成長至 50%。

食品公司 Modelez (MDLZ-US) 擁有新成立 KDP 的 13% 至 14% 股份。