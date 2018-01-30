小鵬汽車宣布22億B輪融資 阿里巴巴、富士康、IDG資本聯合領投

香港 2018 年 1 月 30 日電 / 美通社 / -- 1 月 29 日，小鵬汽車在香港召開新聞發布會，宣布啟動總額達 22 億元人民幣的 B 輪融資，並獲得阿里巴巴集團、富士康和 IDG 資本的聯合領投支持。在 B 輪融資完成後，小鵬汽車從資本市場融得的資金將超過 50 億元人民幣，「鵬」友圈融資效率在造車新勢力中可謂一騎絕塵。

小鵬汽車的 B 輪融資彙集了財務資本和產業資本的全球巨頭，A + 輪注資的阿里巴巴集團與全球頂級投資機構 IDG 資本將繼續在 B 輪聯合領投；此外工業互聯網先驅及全球製造業巨擘富士康也在 B 輪融資中聯合領投。雲鋒基金、Apoletto 和中金匯融公司鼎力跟投；A + 輪注資的紀源資本、晨興資本、經緯創投也再次現身投資機構名單。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信、IDG 資本合伙人楊飛、富士康集團鴻騰精密董事長盧松青及小鵬汽車董事長何小鵬出席了小鵬汽車 B 輪融資新聞發布會，並發表講話。

「阿里巴巴是全球領先的科技公司，富士康是世界工業互聯網的標杆企業，IDG 資本則是全球頂級投資機構。此次阿里巴巴、富士康、IDG 資本的聯合領投，是小鵬汽車發展的重要里程碑。」小鵬汽車董事長何小鵬講到：「融資是互聯網造車生存和發展的關鍵，但互聯網造車的決勝之道則是產品創新能力、快速迭代的落地能力和超級產品經理的極致用戶思維。小鵬汽車 G3 今年即將上市，『鵬友圈』的各項跨界合作會陸續發布和啟動。」

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信在發布會上表示：「智慧出行有望成為未來增長速度最快，也最具想像空間的產業領域，將極大地改變人們的生活。小鵬汽車體現了互聯網、人工智能與傳統製造業的跨界融合，阿里巴巴期待加速推動這一融合與創新的發展進程，讓智慧出行領域得到更大的發展。」

「新能源產業是我們投資的重要戰略方向，日益推動全球產業格局和日常生活發生深刻變化。電動智能的互聯網汽車是新能源產業變革的必然產物，也是汽車產業不可逆轉的發展方向。」IDG 資本合伙人楊飛表示：「在新造車勢力中，小鵬汽車與生俱來擁有互聯網造車的新基因。在智能互聯、自動駕駛、數據運營上展現了務實、高效的快速迭代和創新能力。我們認為小鵬汽車正在全力打造的互聯網汽車有望成為年輕一代的新主流選擇。」

「傳統製造業正在全面進入高科技、高智能新製造的工業互聯網時代。正如傳統汽車製造和互聯網造車新勢力也將殊途同歸，抵達智慧出行的新起點。」富士康集團鴻騰精密董事長盧松青表示：「富士康將運用在工業互聯網累計 40 年的經驗與技術，協助小鵬汽車對科技與品質的極致追求和有效平衡，也很高興在互聯網汽車發展的關鍵時期深度參與其中。」

2017 年 12 月，小鵬汽車宣布結束 A0、A1、A2 三輪 A+ 輪融資，其中 A0 輪來自阿里巴巴集團和何小鵬本人；A1 輪來自紀源資本、晨興資本、IDG 資本、經緯創投、順為資本和光控眾盈資本聯合投資；A2 輪來自新鼎資本、昆仲資本和光速創投。2017 年 5 月，小鵬汽車 A 輪獲得了由神州優車公司發起成立的優車產業基金領投 22 億元人民幣。此外，小鵬汽車的個人投資者還有在 A + 輪注資的 58 同城網創始人兼 CEO 姚勁波、大眾點評創始人張濤、獵聘網創始人兼 CEO 戴科彬等互聯網鉅子。

在互聯網造車新勢力中，小鵬汽車在各個關鍵節點都能一馬當先。新車從 Beta 版、工程量產車（1.0 版）到小鵬汽車 G3（2.0 版），已完成 2 次迭代，扎實的交付和落地能力得到行業內的普遍認可。造車新勢力中，小鵬汽車成為首家於 2016 年 9 月發布 Beta 版樣車並首次舉辦試乘試駕活動的互聯網汽車公司；首家於 2017 年 7 月獲得國家工信部產品資質公告；率先在 2017 年 10 月實現首批工程量產車（1.0 版）在鄭州成功下線；並首次於 12 月 3 日交付京牌 1.0 版量產車給首位車主何小鵬。佔地 3000 畝投資百億元的小鵬汽車智能網聯科技產業園（肇慶基地）已於 2017 年 12 月 11 日奠基動工。2018 年 1 月，小鵬汽車在 CES 國際電子消費展上向全球首次展示了小鵬汽車 G3。

小鵬汽車 G3 是一款高顏值、高品質、高性價比、高智能進化的純電動 SUV。G3 的造型彰顯了運動個性，擁有犀利的鯊魚式前臉、LED 光劍燈組，和一體式鑽石矩陣尾燈。此外，G3 配備了首創的 360 度車頂相機、中國品牌獨有的太空駕駛座艙、25 個智能感應設備、及適配亞洲駕駛環境的自動駕駛技術。

G3 將於 2018 年年內上市，屆時將宣布具體配置和價格，並計劃於今年交付。

關於小鵬汽車

小鵬汽車由 UC 優視聯合創始人、前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬，YY 創始人李學凌、騰訊高管吳霄光等多位互聯網鉅子和高榕資本創始合伙人高翔於 2014 年共同投資，前廣汽新能源控制系統開發負責人夏珩，前廣汽智能汽車和無人駕駛負責人何濤聯合創辦。公司總部位於廣州，並在北京、廣東肇慶、美國硅谷建立設計、研發、生產與營銷機構，目前擁有近 1000 名員工，並預計在 2019 年達到 3000 名員工的規模。

小鵬汽車於 2016 年 9 月發布 Beta 版樣本車並首次試乘試駕；在造車新勢力中，於 2017 年 7 月成為首個獲得國家工信部產品資質公告的互聯網汽車公司；率先在 2017 年 10 月成功下線首批工程量產車（1.0 版），並於 12 月 3 日首次交付京牌工程量產車（1.0 版）給第一位車主何小鵬。2017 年 12 月，小鵬汽車與肇慶市政府正式奠基肇慶新區投資百億元人民幣的智能科技產業園。2018 年 1 月 CES 國際電子消費展，小鵬汽車 G3 全球首發亮相。

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