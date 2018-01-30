網球／螃蟹組合狀態回勇彭帥：目標總決賽

謝淑薇和彭帥今年再組「螃蟹組合」，讓海峽兩岸的球迷都相當振奮，而他們也不負眾望的在澳網雙打殺進到最終 4 強、再現前世界第一女雙的實力。彭帥本 (30) 日也趁著來台灣參賽的空檔接受媒體訪問，分享了她對於兩人這一次再合作的感想與心得。

「其實我們今年在雪梨的狀態不算好。」彭帥和謝淑薇新年首戰於雪梨參賽，但是在首輪就被青山修子 / 楊釗煊給淘汰出局，彭帥也坦言，那時候她的腰部還沒痊癒，半場跑動受到影響，謝淑薇也一陣子沒碰雙打了，因此兩人仍在提升狀態以及磨合。

不過她們畢竟是拿過大滿貫冠軍的選手，澳網開打之後，兩人迅速的以戰養戰，狀態一場比一場好，一直打到四強，才被最後的冠軍 Babos/Mladenovic 給擊敗。

今年再次選擇來打台灣公開賽，彭帥表示大會場地似乎變得更漂亮了，但她也和其他選手一樣，對於場地有些不適應。最終也在今日的首場比賽，就敗給了 25 歲的羅馬尼亞甜姊兒 Ana Bogdan。

「今年 (場地) 速度慢很多，球過不來。和我訓練的場地也不一樣。」彭帥賽後認為，自己對於場地的彈跳還沒完全掌握，今天雖然輸球，但值得開心的是，身體的感覺比在墨爾本時更好了。

而此外，彭帥也透漏了一些「螃蟹組合」接下來的行程和目標，她表示兩人接下來會開始準備杜拜、印地安威爾斯、邁阿密等紅土賽事，希望今年能有機會打進年終總決賽。

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