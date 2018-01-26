自己國家自己救 北韓籲朝鮮半島統一 不要外人干預

北韓官方媒體在周四 (25 日) 罕有地對海內外全體朝鮮民族發出聲明，呼籲半島在無外力干預下實現統一。

綜合香港文匯報、星島日報報導，北韓官方在平壞聯合會議後發表聲明，呼籲南北韓應沿着《6．15 共同宣言》和《10．4 宣言》的軌道，推進雙方關係發展，以緩和軍事緊張狀態，廣泛地進行接觸、來往、合作與交流，消除相互間的誤解和不信任，並在民族自主旗幟下，早日實現兩國關係的大轉變和大變革。

聲明強調，營造半島和平環境是今年重點，南韓應中斷和美國的軍事演練，以及停止引入美國的核戰略資產和侵略武力，呼籲「所有本地和海外的朝鮮人」無須其他國家協助下，在統一事業取得突破。

聲明說，所有朝鮮族人都應該促進南北韓之間的接觸、旅遊與合作，而平壤將擊潰所有不利朝鮮半島統一的挑戰。聲明指出，族人應該大力推動緩和朝鮮半島嚴重的軍事緊張，製造出一種和平的氛圍。

北韓官媒《勞動新聞》報導說，朝鮮半島的軍事緊張是改善南北韓關係和統一的一個基本障礙，而與外部勢力的聯合軍演無助於南北韓關係的發展。暗指美韓軍演。

北韓與南韓日前同意，為迎接平昌冬奧，兩國將在北韓金剛山聯合舉行文化活動，並在馬息嶺滑雪場進行運動員共同訓練。北韓亦趁機會推廣金剛山及馬息嶺所在的江原道，宣佈會在當地發展「世界級」旅遊項目

北韓女子冰上曲棍球隊 12 名隊員周四早上循陸路越過邊界，進入南韓境內，為 2 月 9 日開幕的平昌冬季奧運會作準備。她們將與南韓女子冰上曲棍球隊的隊員一同集訓，組成聯隊參加比賽。

12 名北韓球員身穿白、紅色運動套裝。同行的還有她們的教練和 2 名職員。一行人步行經過京畿道坡州的出入境通道，進入南韓。這 12 名球員會被送往一座訓練中心，與 23 名南韓球員會合。消息人士透露，她們最快會於周四稍後時間一同開始訓練。