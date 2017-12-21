英鎊恐續跌？貨幣市場會獎勵團結的歐盟 懲罰分裂的英國

打開一份德國報紙，你很難對英鎊暴跌的消息視而不見。

英國脫歐一事，令德國媒體十分困惑，相關新聞不見得會出現在頭版，即便有，內容多半是對英國脫歐感到遺憾，並強調，維持歐盟單一市場的運作及完整性，是第一要務，至於歐盟的立場，則被描繪為務實，且精於計算。

（圖取自彭博）

歐盟成員國已開始因應英國脫歐後的各種現實問題，並對歐元區的經濟前景，提出樂觀預期；相較之下，英國的反應，卻略顯慌亂，經濟前景也較差。

由此不難看出，為何柏林、巴黎及其他歐盟夥伴，皆看漲歐元、看跌英鎊，畢竟，貨幣表現反映了一國的經濟實力。

《彭博社》外匯分析師 Richard Jones 撰文指出，自英國脫歐公投以來，德國企業立場一致，皆認為歐盟市場，才是最重要的；這與歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表 Michel Barnier 有關未來貿易協議的聲明，完全一致。

英國媒體的報導，和歐盟成員國的反應，形成強烈對比。英國的報紙頭條，總是充斥著清算「叛國賊」的議題，而這也和英國政府內部的分歧，相當吻合。

英國媒體常常自我嘲諷，批評政府 （圖取自每日郵報）

此一態勢，對英國企業來說，極為不利，尤其英國企業正拼命向政府尋求脫歐後的貿易保障，降低不確定性，但截至目前為止，進展十分有限。

然而，不是所有人都相信，英鎊兌歐元的匯率會下滑。根據《彭博社》對分析師的調查，2018 年此時，歐元兌英鎊匯率應為 0.89，與當前相去不遠。

歐盟很清楚自己想從英國的脫歐談判中獲得什麼，且設定了明確的界線；對英國人來說，這場談判，恐是場流於情緒化的辯論。看起來，貨幣市場將獎勵前者，懲罰後者。