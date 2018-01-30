平價高規格的iPhone SE2將量產？ 郭明錤這麼看...

市場期待 Apple(AAPL-US) 將在今年第二季左右推出 iPhone SE2，並預期至少可能會有下列其中一個改變，包括：(1) 外觀設計 (如改採全螢幕設計)、(2) 3D sensing、或 (3) 無線充電等。不過凱基投顧分析師 郭明錤 認為 Apple 目前並無餘力開發新款 iPhone。

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郭明錤表示，市場所期待的 iPhone SE2 可能的升級，包括全螢幕設計、3D sensing 或無線充電等，現階段仍屬 Apple 高階產品的功能。所以若一旦讓所謂的 iPhone SE2 配備上述功能，現階段不利 Apple 的 iPhone 產品區隔策略。

郭明錤預期 2018 下半年將有三款新 iPhone，分別是 6.5“OLED、5.8” OLED 與 6.1” LCD，凱基預期即便是螢幕尺寸相同的 5.8"，內部設計也會與 iPhone X 差異甚大，考量到 2018 年下半年新機種有 3 款，耗費開發資源甚大，且不允許再犯下 iPhone X 遞延出貨的錯誤，因此認為 Apple 並無餘力開發並在 2018 年第二季發表新款 iPhone，意即發表 iPhone SE2 的可能性極低。

郭明錤說明 ，若有所謂的 iPhone SE2，比較可能像是替換某些零組件，像是 Apple 為了某些目的 (如節省成本) 而替換某些零組件，或是升級處理器以順利運作預計在 2018 年下半年發佈的 iOS12，不過上述改變，消費者可能感受不到。