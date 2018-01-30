「黃金之船」4000萬美黃金將全部出售 一小枚硬幣售價100萬美元

據 Kitco 新聞 29 日發佈報告指出，黃金市場集團 (Gold Marketing Group)2 月 22-24 日將在美國加州長灘舉辦的硬幣，貨幣，郵票及運動珍藏博覽會期間，將展出從中美洲打撈回收的「黃金之船」。這些收回的黃金價值高達 4000 萬美元。

這將是人們第一次可以一睹這艘沉沒了 160 多年黃金寶藏。在一艘 40 英尺長的船體上，將展示 3100 枚金幣中，超過 10000 枚銀幣和 45 枚金錠，因為它們是 2014 年在卡羅來納州海岸中回收的沉沒黃金。展品還將包括前所未有的在加州淘金時期開採用的金色沙塵皮袋。

了所有的美國硬幣之外，這個保藏還包括來自世界各地的許多硬幣，其中包括：2 枚在 1855 年和 1856 年間的澳大利亞的主權國金幣、拿破崙時代的 20 法郎金幣、維多利亞女王時代的英國金幣、墨西哥的 8 枚埃斯庫多、荷蘭達克斯，荷蘭黃金和秘魯黃金。

這些黃金將全部出售，但價格不菲。加拿大黃金行銷集團的執行合夥人 Dwight Manley 說，僅僅一個小硬幣就可以達到 100 萬美元，因為其稀有性與歷史背景相結合。

FX168 財經網報導，這批黃金最初是在 20 世紀 80 年代的 SS 中美洲發現的，當時是將加州黃金從舊金山運到巴拿馬，但在 1857 年 9 月的颶風中沉沒。黃金貨物的損失是美國 1857 年經濟破壞性的金融恐慌的重要因素。

在過去的 4 年裡，這個寶藏已經陷入投資者之間的法庭鬥爭中。2017 年 12 月，一位法官終於判決可將歷史寶藏出售。

財寶的最初發現者是湯米 ‧ 湯普森 (Tommy Thompson)，最近 2 年因為藐視法庭而被捕，因為他拒絕透露大約 500 枚金幣的位置。在 20 世紀 80 年代，湯姆森說服了一批投資者支持他的項目。然而，其中一名投資者在法庭上獲得了回收黃金的索賠。