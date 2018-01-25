製造業營業氣候連4跌 台經院孫明德：淡季必然不須憂慮

台灣經濟研究院今 (25) 日公布營業氣候測驗點，製造業連續 4 個月下滑至 99.02 點，月減 0.85 點，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，製造業進入產業淡季後測驗點下滑是必然趨勢，由於是「平平穩穩地下滑，屬健康態勢」，未來出貨旺季可望再醞釀一波高峰，整體而言，連 4 月下滑只是反映淡季因素，不須過度憂慮。

除了製造業，服務業來到 92.48 點，月增 2.68 點，結束連 3 月下滑並來到 3 個月來高點，營建業則是連續 2 個月走升來到 104.01 點，較上月上揚 3.58 點。

整體來看，台經院院長林建甫指出，受到船舶進口減少影響，資本設備進口年增率再度由正轉負，電子零組件業面臨客戶端年終庫存盤點作業，且國際品牌新機需求未如預期樂觀，晶圓代工、面板、封測廠商營收也較上月略減，使製造業廠商對於當月景氣看法保守。

服務業方面因時序進入尾牙旺季，配合年底耶誕跨年商機，拉抬零售業和餐旅業對當月景氣看法。

而營建業方面主要因年底工程趕工加上購屋旺季，帶動廠商對當月景氣看法。

因此，在製造業調查上，認為當 (12) 月景氣「好」比率為 27.2%，較上月增加 3.2 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率為 30.6%，較上月增加 9.7 個百分點，其中以電子機械業與運輸工具業看壞比例較高。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好廠商增加 4.1 個百分點至 26.6%，其中對未來半年景氣以鋼鐵基本工業看好比例較高，其餘多以持平看待。

服務業調查部分，對當 (12) 月景氣看好比例較高者為零售業與餐旅業；在未來半年看法的部分，除證券業看好比例較高外，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，由於年底在手工程項目陸續結案，驗收作業速度明顯加快，工程尾款集中入帳，12 月營造業表現優於原先預期；然而，因公建預算計畫內容審議與可行性評估作業變數尚存，且對於新建工程投入仍有部分壓抑，工程收入增幅並不突出，未來半年營造業景氣看法須審慎看待。

至於不動產業，農曆年前的自住客看屋、議價潮帶動部分買氣，不過仍有 7 成以上的廠商認為未來半年景氣看法為持平。

台經院說明，的確最近二季可看到房市已經從最悲觀的谷底慢慢復甦，不過由於新屋投入供給量大，短期仍有房價修正下跌壓力。