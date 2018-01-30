〈夏普擬重返PC〉傳有意以100億日圓 收購東芝PC部門

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 隨著公司體質逐漸好轉，也開始有意拓展新產品項目，外電報導，夏普有意以 100 億日圓 (約新台幣 26.8 億元)，收購東芝 PC 部門，而夏普考慮收購的理由，就是有機會靠著母公司鴻海的強項，爭取 PC 商機。東芝 PC 部門之前也一度傳華碩 (2357-TW) 有意收購，但遭華碩否認。

日經新聞報導，夏普之前曾以「Mebius」品牌販售筆電等 PC 產品，但是因為產品不獲利，因此 2010 年退出市場。這次夏普又傳有意重新返回 PC 市場，關鍵就在鴻海的製造專長。

報導指出，鴻海是美國 HP、Dell 的代工廠，相當熟悉製造及零件採購能力，另一方面，夏普本身在面板技術也是全球領導廠，因此夏普如果收購東芝 PC，對鴻海及夏普來說，都有增加產品出海口的機會。

夏普社長戴正吳之前也曾於 2017 年 4 月時透露，考慮重返 PC 等智慧手機以外的 IT 機器市場。戴正吳表示，IT 機器是最能夠發揮夏普、鴻海相乘效果的產品，希望能發揮與鴻海綜效，重返 PC 市場。

戴正吳指出，與其他日系品牌如 Panasonic、Sony 相比，夏普在家電產品的範圍確實比較廣泛，但是如果從整體產品陣容來看，則是明顯不足，因此將擴產品陣容，以增加營收來源。