【異動股】金利豐金融(01031-HK)創下近三個月新低 股權高度集中

金利豐金融(01031-HK)連續小高位下挫4個交易日後，今日持續下探，跌幅明顯擴大，低見6.33港元，創下近三個月新低，截止發稿，挫20.07%，報6.45港元，成交664.4萬股，涉資4536.01萬港元。

該公司昨晚公布，證監會最近曾就公司股權分布進行查訊。查訊結果顯示公司於2018年1月8日，有19名股東合共持有23.21億股該公司股份，相當於公司已發行股本17.047%。有關股權連同由該公司一名執行董事控制之101.572億股(佔已發行股份74.606%)，相當於公司于2018年1月8日已發行股份總額之91.653%。因此，公司有約11.36億股(佔已發行股份8.347%)由其他投資者持有。

金利豐回應股權集中，指根據可取得之資料及據董事局對其關連人士作出一切合理查詢後所深知，公司確認，於2018年1月8日及於本公佈日期，公眾人士持有公司已發行股份不少於25%，故公司已遵守聯交所證券上市規則之公眾持股量規定。

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