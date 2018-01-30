穆迪：亞洲垃圾債「契約品質」下降 投資者未受應有保護

由於投資級的債券收益率持續降低，許多投資者因此轉向投資高風險但高殖利率的垃圾債，信用評級機構穆迪分析，亞洲垃圾債的契約品質下滑至 2011 年以來最低水平，發行垃圾債的公司，對投資者的保護越來越少。

穆迪 (Moody's) 分析 10 檔垃圾債的契約品質，這些債券在去年年底共值 33.4 億美元，結果指出垃圾債券的合約內容，對投資者的保障措施進一步減少，契約品質下跌。

高收益債的契約品質正在下降，分數越高則品質越低

僅管如此，高收益債券的發行速度在 2018 年持續增快中，根據《彭博》的數據，去年共發行 558 億美元的垃圾債。

評級機構看法：

穆迪對保護措施減少感到擔心，因為這代表著，發行債券公司可以更靈活地運用債券持有者的資金，並增加對風險資產的投資。

資深契約專員 Jake Avayou 表示，在 2017 年底，有 22％的亞洲債券，屬於契約品質不佳的部份，在 2011 年時，此數字僅為 5％，而提供投資者良好程度保護的亞洲債券比例從 82％下降至 31％。

投資者部份：

因為投資等級的債券回報率不高，因此投資者對亞洲垃圾債的需求仍然強勁，ICE BofAML 指數顯示，亞洲垃圾債在過去 6 個月的回報為 3.8％，而投資級債券僅為 0.6％。

Bank Julius Baer＆Co. 的新加坡首席投資長 Bhaskar Laxminarayan 表示，契約質量下降令他擔憂，他寧願擔心質量和流動性，也不願意買保護很低的債券。

公司部份：

市場對於債券的強勁需求，使得去年一些無法得到融資的公司，今年能成功發行債券，他們正在測試投資者為了追求高殖利率，可以忍受多大的風險。

根據穆迪的數據，香港電訊集團 WTT Investment Ltd 和安東油田，在「現金流失」類別評比得分最低，而印尼煤炭生產商 PT Indika Energy 和中國建商時代地產控股評分也很低。

評級公司使用以下 6 個項目評比契約品質：現金流失、風險資產投資、槓桿、留置權從屬 (liens subordination)、結構性從屬 (structural subordination) 和變更控制條款。