澳洲公債殖利率挺升 投資人蜂湧押注澳洲央行升息

澳洲周四發布強勁零售銷售和就業成長數據，激勵 3 年期公債殖利率和央行的隔拆利率的利差周五升至 75 個基點，為 2010 年 5 月以來最大。

澳洲 3 年期公債殖利率和澳洲央行政策利率的利差擴大。

澳新銀行資深利率策略師 Martin Whetton 表示，最近發布的經濟數據為 2018 年經濟成長提供非常強勁的基礎，此外，預期今年全球央行升息及寬鬆貨幣政策解除，也使得澳洲債市連動。

澳新銀行預測，澳洲央行可能在 5 月升息，澳洲公債殖利率的表現，顯示澳債投資人押注澳洲央行加入全球偏鷹派的行動。

加拿大央行周三宣布 2017 年中以來的第 3 次升息，而歐洲央行表示正在考慮調整其貨幣政策。Whetton 預期，澳洲央行有可能在 5 月份提高借貸成本，某種程度上反映在債券殖利率的表現上。

澳洲 10 年期公債周四持續走高。

澳元兌美元周四一度升高至 0.8038，續創近 4 個月來的新高，累計本周漲幅約 1.9%，接著將挑戰去年 9 月時的 2 個高點 0.8105 和 0.8125。

澳洲西太平洋銀行資深外匯策略師 Sean Callow 表示，大宗商品價格同時也推升澳元升值，該行的澳洲出口加權大宗商品價格指數自 12 月中旬以來上升約 5%。

相比之下，市場對美元的人氣普遍轉為看跌，投機客做空美元兌一系列主要貨幣，這股浪潮甚至讓澳洲公債對美國公債殖利率溢價幅度由收窄又轉為擴大。