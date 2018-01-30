美債跌勢恐向股市蔓延 市場看3%為情緒轉折重要關卡

開年以來欣欣向榮的美國股市，市場情緒一夕之間劇變。在美國 10 年期國債殖利率急漲之後，如今，想讓債市的跌勢不影響股市及公司債市場，已經變得愈來愈困難了。

據《彭博》報導，美 10 年期國債殖利率周一升破 2.7%，這是許多分析師預測，今年接近年底時才會到達的水準，如此快的升勢，已經打破了市場預期。

金融市場之所以能維持「金髮女孩」、不冷不熱的預期，債市過去 1 年多來的窄幅波動，提供了重要的背景。在美國聯準會緩步升息的政策之下，投資人警戒心放鬆，繼續坐看經濟的強勢帶動股市多頭。

然而，如今的變動讓許多投資人措手不及，美國 10 年期國債殖利率的升勢，眼見就將創下 2016 年 11 月以來的最大單月漲幅。突然之間，投資人必須思考一個問題：債市的災難什麼時候會禍延股市？

在許多人看來，3% 是一個臨界點，一旦被突破，象徵企業融資成本便會太高，股市將失去榮景，經濟成長動能也會衰退。

曾在 Stifel Nicolaus＆Co. 任政府債券主管，現為獨立分析師的 Marty Mitchell 指出，當前正處於市場心理的轉折點，很多人認為，對股市來說，3% 的 10 年期國債殖利率是一個關鍵，一旦進一步走高，代表交易員已經認定，量化寬鬆真的已離人們遠去。

美 10 年國債殖利率恐向 3% 邁進 (圖表取自彭博)

雖然有企業獲利創高、川普稅改的基本面加持，但是企業能低價借貸發展、投資人因債券固定收益不佳，將資金投入高風險的股市，也是股市一片繁榮的背後因素。

現在，投資人將錢放在短期國債的利率，已經好過放在股票市場賺股息－2 年期國債殖利率是 2.12%，而標普 500 指數的股息殖利率僅為 1.76%。

風向變了，標普 500 指數周一下挫 0.7%，創 5 個月來最大的單日跌幅，VIX 指數上漲 24.3%，至 13.77，是去年 8 月以來最高。通膨預期在上升，債市殖利率的變化，將繼續牽動美股投資人的情緒。