中國天津、河北等13省市下調今年經濟增速目標，京滬持平僅山西上調

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，隨著省級地方「兩會」的召開，中國 31 個省區市的 2018 年經濟增長目標紛紛出爐。和去年相比，只有山西上調 2018 年經濟增長目標，京滬等九省市制定的 2018 年目標和 2017 年目標保持一致，但天津、重慶、山東、河北等 13 個省市均下調增長目標，這顯示在「高質量發展」的關鍵詞下，地方對國內生產毛額 (GDP) 增速的淡化，將更注重提質增效。今年 GDP 增速下調的 13 個省市中，有 12 個並未完成去年的增長目標；山西去年實際增速為 7%，則遠高於目標的「5.5% 左右」。京滬兩地去年和今年的經濟增長目標一致，均為「6.5% 左右」，兩市去年生產總值 (GDP) 年比實際增長 6.7% 和 6.9%。



天津、重慶和甘肅的 GDP 目標下調幅度最大，分別由去年的 8%、10% 左右、7.5% 下調至 5%、8.5% 左右、6% 左右。去年三地實際經濟增速為 3.6%、9.3% 和 3.6%。



去年天津和甘肅 GDP 增速均為 3.6%，在全國 31 個省市中排名末位；其次是內蒙古 (4%)、遼寧 (4.2%)、吉林 (5.3%)、黑龍江 (6.4%)、河北 (6.7%)。



去年 GDP 增速最高的省份是貴州和西藏，分別為 10.2% 和 10%，然後是雲南 (9.5%)、重慶 (9.3%)。



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