投資股票信心大增 帶動CCI其他指標走揚

中央大學發布 1 月消費者信心指數 CCI 調查，總指數上升 1.64 點，來到 87.69 點，升幅不算小，其中，貢獻最大的是未來半年投資股票時機的信心，來到 107 點，升幅 2.8 點，並且創下歷史次高紀錄，中央大學認為，下個月有機會挑戰歷史新高。投資股票信心大增，帶動其他指標上揚，對未來景氣的樂觀，有助於消費力量的展現。

中央大學發布 1 月消費者信心指數 CCI 調查，總指數為 87.69 點，較上月上升 1.64 點，6 項指標全數上升，其中，貢獻最大的是投資股票時機的信心。

「未來半年投資股票時機」1 月調查結果為 107 點，為歷史次高，低於 104 年 4 月 109.7 點，中央大學台經中心主任吳大任說，股票如果持續有好表現，下個月的調查有機會刷新高，「其中，貢獻最大的是股票投資時機，來到 107 點，是創了歷史次高，股票若有持續好的表現，下個月超過歷史最高的可能性，也是會有。」

「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」的調查結果，較上月上升幅度都超過 2 點，吳大任說，對股票市場的信心帶動其他指標的上揚，「因為股票表現很好，所以其他指標也都跟著上來，特別是家庭經濟的部分，因為股票上有獲利，對家庭來講就是其他所得的增加。」

吳大任同時表示，出口是國內這波經濟成長的主要動能，從 105 年第 3 季出口轉為正成長之後維持到現在，雖然預期出口還是可以維持正成長，但應該會放緩，未來如果內需可以取代一下出口動能，台灣經濟可望維持比較好的狀況。

中廣記者陳儷方台北報導。