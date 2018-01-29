吹牛比上市公司還有錢不是玩笑 這家A股上市公司帳面現金不到千元

鉅亨網新聞中心 2018年1月29號18點9分

綜合央視財經、中國基金報報導， 堂堂一家 A 股上市公司 ST 華澤 (000693-CN)，共有 552 名員工，帳上只剩 178 元人民幣（約 830 元台幣），這樣的事情你能信嗎? 但它偏偏就是發生了。

A 股戴帽公司 * ST 華澤，因為「窮」而當了一次網紅的上市公司，已經停牌近兩年。 不少網友都笑稱，「這件事情我可以吹一輩子了，我居然比一家上市公司更有錢。」

華澤鈷鎳股價表現。(截圖自東方財富網)

窮到只剩下 178 人民幣的公司，前身為成都聚友網路股份有限公司，2013 年底陝西華澤鎳鈷金屬有限公司注入股權後借殼上市，隨後股票更名「華澤鈷鎳」。2016 年 3 月 1 日華澤因重組事項停牌，重組失敗後停牌至今。

該公司全名為成都華澤鈷鎳材料股份有限公司，主營範圍包括有色金屬、礦產品的銷售等，1997 年就在深交所上市，算得上老牌上市公司。

該公司財報顯示：2015 年、2016 年，公司分別凈虧損 1.55 億人民幣、4.04 億 人民幣；2017 年前三季度，公司凈虧損 1.15 億元人民幣；截至 2017 年三季度末，ST 華澤帳上資金只有 100 多萬元；母公司資產負債表下，貨幣資金更是只有不到 178 元人民幣。

資本市場起起落落很正常，上市公司出現經營虧損，也可以理解。但根據中國基金報的記者調查發現，ST 華澤走到今天這步田地，卻並非是因為簡單的經營不善。

2016 年，審計機構瑞華會計師事務所對 ST 華澤 2015 年度財務報告出具了「保留意見」的審計報告，這份財報顯示，在公司 18.64 億人民幣的其他應收款中，有 14.97 億人民幣為違規占款。 「 公司巨額資金遭實際控制方、關聯企業陜西星王集團占用 」 的消息就此曝光。 從 ST 華澤此後多份公告可以看出，董事會其他成員對這種大股東占用資金、掏空上市公司的行為極為不滿。

大股東違規占款到底去了哪兒？目前沒有準確消息可以證實。但過去半年內，作為 ST 華澤實際控制方的陜西星王集團，卻先後與外地企業合作商定兩筆地產項目的投資，累計金額超過 110 億人民幣。

這難免不引發眾多投資者的質疑：大股東到底是沒錢還？還是不想還？據了解，針對占款問題，ST 華澤及其關聯方曾陸續提出過多種解決方案，至今公司已披露過 83 份相關公告，只不過卻很少有實質性進展。