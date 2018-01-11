2018年第一檔終止上市的A股可能是它...

*ST 昆機 (600806-CN) 因 2014 年至 2016 年連續 3 年虧損而暫停上市，上海證券報今 (11) 日報導，2018 年首家因預計將連續 4 年虧損而面臨退市的 A 股公司已「浮出水面」。

已處於暫停上市狀態的 * ST 昆機 1 月 10 日晚間發布重大退市風險提示公告。與此前的退市風險提示公告內容略有不同，*ST 昆機此次特別表示： 「 預計公司 2017 年度不能盈利，公司 A 股股票將可能被終止上市。 」2017 年前三季度，*ST 昆機的凈虧損達 20114.63 萬人民幣。

報導指出，除連續虧損外，導致 * ST 昆機面臨退市風險的還有其涉嫌財務違規一事。公司已於 2017 年 3 月 22 日收到證監會的調查通知書，並於 2017 年 11 月 14 日收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》。在最終的調查結果出來後，公司如觸發重大違法強制退市條件，則其 A 股股票將可能被強制退市。

*ST 昆機為 「 A+H 」 股，若 A 股退市，H 股仍有望繼續交易。公司在公告中表示，目前正爭取 H 股的復牌。公司將在近期依據相關工作開展情況及專業機構意見，出具 H 股 復牌 時間表。法證審計團隊確定的正式進場（審計）時間是 2018 年 1 月 2 日，並開展第一階段的法證審計工作。公司將以第一階段的工作完成成果為基礎，達成港交所的相關（ 復牌 ）要求。