跌停鎖死20次 ST保千里創A股史上最長連續跌停紀錄

中國證券網援引證券時報今 (25) 日報導，從 2017 年 12 月 29 日復牌至今，ST 保千里 (600074-CN) 已經連續收出 19 個一字跌停，加上該股在停牌前的最後一個交易日收出的跌停板，累計跌停板數量已經達到 20 個，創出了 A 股歷史上最長連續跌停紀錄。 今日早盤，ST 保千里繼續跌停，報 3.92 元人民幣。

ST 保千里股價

新浪綜合報導指出，公開資料顯示，資產重組中的造假問題、原實際控制人莊敏涉嫌侵占公司利益等事件，是導致 ST 保千里 連續下跌的重要原因；但其相當規模的股權質押比例，也同樣成為其連續下跌的助推器。21 世紀經濟報導記者根據 Wind 統計發現，截至 ST 保千里 共有 13.33 億股處於質押狀態且未被解押，占比超過其總股本的 54.68%。

大比例的股權質押在股價下跌時給市場帶來的壓力是雙重的：其一方面容易引發質押項目爆倉，帶來次生風險；另一方面也容易增加市場對於爆倉事件的恐慌情緒，進而導致跌幅擴大。

綜合深圳商報、廣州日報報導，公開資料顯示，該公司股票自 2017 年 7 月 25 日開始停牌，直到 2017 年 12 月 29 日復牌交易期間，2017 年，ST 保千里 可謂是利空不斷：股價暴跌、銀行抽貸、訴訟、債務違約、 股東股份被司法輪候凍結 、實控人變更、 江蘇證監局行政處罰 、證監會調查等事件連環發生。去年底公司復牌之前，公布了自身債務逾期的情況，公司和子公司到期未清償債務為 4.55 億人民幣 (佔淨資產 10%)。

公司陷入如此慘境，與原實控人莊敏涉嫌侵占上市公司利益有關。莊敏存在涉嫌以對外投資收購資產、大額預付帳款交易、違規擔保等為由侵占上市公司利益的行為。2017 年 12 月 19 日，公司公告稱，原實控人莊敏因涉嫌信息披露違規違法被證監會立案調查。

由於利空因素遲遲未能消除，因此自 ST 保千里去年底復牌以來，天天無量跌停，換手率不足 0.1%，而連續跌停也造成該公司總市值急遽縮水，在 2015 年最高峰時，公司總市值曾高達 674 億人民幣，然而該公司目前總市值僅剩約 95.5 億人民幣。

據報導，ST 保千里 2017 年三季報顯示，截至 2017 年 9 月 30 日，ST 保千里 的股東人數為 10.20 萬戶，人均流通股持股數量為 9988.2 股。如果按照該股復牌前的收盤價格 10.39 元人民幣及昨日的跌停價格 4.13 元人民幣計算，在復牌 18 個交易日後，ST 保千里的股東戶均損失已經達到 6.25 萬人民幣。