小鵬汽車獲鴻海、阿里巴巴等金主注資22億人民幣

香港 01 經濟、信報財經新聞今 (29) 日報導，成立 3 年多，主打互聯網電動車的小鵬汽車，今日獲得 22 億元人民幣資金，由阿里巴巴 (BABA-US)、鴻海 (2317-TW) 富士康和 IDG 資本聯合領投，其他投資者還包括 雲鋒基金、Apoletto 及中金公司。 據悉，小鵬汽車 B 輪融資完成後，融資額超過 50 億元人民幣。

報導指出， 小鵬汽車由 UC 創辦人何小鵬於 2014 年創辦，總部位於廣州，目前有近 1,000 名員工。何小鵬表示，融資是互聯網汽車企業的生存及發展關鍵，今年將會推出一款純電動 SUV。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，融資是互聯網造車生存及發展的關鍵，旗下汽車 G3 今年即將推出，屆時將宣布具體配置及價格，並計劃在今年交付。市場則認為，這象徵鴻海集團董事長郭台銘進軍電動車產業的指標意義。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信表示，小鵬汽車體驗互聯網、人工只滙與傳統製造業的融合，阿里將加速推動該融合與創新進程，讓智慧出行得到更大發展。

中國新聞網日前報導，小鵬汽車日前在 2018 年 CES 展會開幕當天 發布了其「第一款上市量產車型小鵬汽車 G3」。 小鵬汽車方面表示，G3 是首款採用太空駕駛座艙的互聯網汽車，配備了全景式擋風玻璃，未來的互聯網汽車將進化成為出行的移動空間。

據悉小鵬汽車 G3 車內空調也集成了全自動車載新風系統，包含了 PM2.5 監控預警、空氣調節、花粉過濾、活性碳濾網等功能，小鵬汽車表示這些配置能保持車內空氣達到醫學級標準。

在自動駕駛功能方面，小鵬汽車 G3 配置了雙目前向攝像頭、雙目側向攝像頭，四個環視攝像頭，三個毫米波雷達，12 個超聲波感測器和兩個艙內智能攝像頭。

小鵬汽車方面強調稱，G3 的攝像頭架構是小鵬汽車針對亞洲駕駛問題的獨家創新，旨在協同自主研發以適配亞洲駕駛環境的首創解決方案。